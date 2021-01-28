АПЗ наградил победителей спартакиады Спорт

Фото: Елена Галкина

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" наградило победителей VI заводской спартакиады, посвященной 75-летию Великой Победы. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Председатель профсоюза АО "АПЗ" Александр Тюрин поблагодарил всех участников за активность, руководителей подразделений и предцехкомов за организацию команд, сотрудников спортклуба "Знамя", с которыми работали в тесном сотрудничестве.

"Заводское спортивное движение набирает обороты. Впервые в этом году на старт вышла команда руководства предприятия, её участники показали, что спортом заниматься модно и престижно. Пусть этому примеру последуют и другие подразделения завода. Пусть с каждым годом команд-участников спартакиады становится как можно больше. Мы хотим приобщить к спорту и здоровому образу жизни максимальное число заводчан", - выразил пожелание он.

"У приборостроителей действительно проснулся интерес к спорту. Об этом говорят результаты, которые из года в год улучшаются. На предприятии проводится большая работа по популяризации спорта, и это очень здорово. И СК "Знамя", который исторически был заводским, продолжит оказывать всевозможную помощь и поддержку в развитии спортивного движения среди работников АПЗ", - сказал директор СК "Знамя" Вадим Карпычев.

Первое место вновь завоевала команда ОГК СП. Пальму первенства конструкторы удерживают пять лет подряд.

На втором месте, как и в прошлом году, цех №49, на третьем - новая команда руководства АПЗ.

Победители получили грамоты, кубки, а также денежные сертификаты на 10-20 тысяч рублей. Средства выделены из бюджета предприятия.

Награды получили и команды, занявшие 4, 5 и 6 места, – это цеха №№37, 42, 53 соответственно.

Всего в спартакиаде приняли участие 700 человек в 10 видах спорта.