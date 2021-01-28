Нижегородские учителя выразили опасения из-за вовлечения детей в политику Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские учителя выразили опасения из-за вовлечения детей в политику. Об этом они написали в соцсетях.

Отметим, накануне ГУ МВД России по Нижегородской области обратило внимание родителей на то, что в молодежной среде легче формируются радикальные взгляды и убеждения. В связи с этим детей могут использовать в своих политических интересах. Правоохранители призвали нижегородцев обсудить с детьми этот вопрос, не запрещая участвовать в акциях, а сообщая о возможных опасностях и административных последствиях для них и родителей.

"Прямой запрет лишь усилит желание подростка сделать по-своему", - заявили в ведомстве.

Преподаватель школы № 76 Елена Максимочкина обратилась к подросткам с призывом не поддаваться на провокации.

"В нашем городе происходят события, целью которых является подрыв нашего привычного жизненного уклада. Самое ужасное, что загребать жар своих политических амбиций устроители митингов хотят руками таких же, как вы, ребят. И теперь эти ребята остались один на один с законом и сами несут ответственность за свою доверчивость", - написала она.

Учитель музыки, и.о. замдиректора по воспитательной работе "Школы №141" Ксения Спорышева также считает, что политика – дело взрослых.

"Политика - это все-таки дело взрослых, имеющих сформировавшееся мировоззрение и собственную жизненную позицию, а главное, понимающих всю меру ответственности за свои слова, действия, поступки. Поэтому странно и страшно, когда дети и подростки, не понимая истинного значения и последствий призывов "взрослых дядей", сражающихся за политическое лидерство, вовлекаются в чужую "игру престолов"", - сказала она.

Ксения Спорышева уверена, что допустить повторения "неограниченной свободы", которая была в России в 90-х годах 20 века нельзя.

"Хотелось бы верить, что наши дети не повторят ошибок прошлого, а свою жизненную позицию будут определять не по чужой указке, а в течение многих лет своего становления и взросления", - добавила учитель.

Преподаватель центра "Созвездие" Наталья Соколова напомнила о подвигах предков.

"2021 год очень далек от 1941. Происходящее тогда нам до конца не понять. Но то, что происходит сейчас среди населения не только нашего города, но и всей страны, не одобрили бы предки, отдавшие жизнь за мирное небо над нашей головой", - написала она.

Наталья Соколова отметила, что выражение "свобода слова" знакомо каждому с детства, но правильно используют его единицы.

"Любая свобода не должна нарушать права другого, других. Не должна переходить в агрессию и открытый негатив к вовсе не знакомым людям. Очень пугает желание молодежи получить "хайп" от происходящего. Часто за выражением своей активной жизненной позиции стоит обычная потребность в заполнении контентом социальных сетей. Я уверена: любой конфликт, проблемную ситуацию можнно решить мирным образом, уважая себя и других", - добавила она.

СПРАВКА:

За участие в несанкционированной акции предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток (ст.20.2 КоАП РФ). За повторное нарушение – штраф до 300 тысяч рублей, административный арест – до 30 суток.