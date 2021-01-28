Около 200 млн рублей направят на модернизацию Сокольской ЦРБ в Нижегородской области Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Около 200 млн рублей направят на модернизацию Сокольской ЦРБ в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Нижегородской области в ходе посещения больницы. Согласно информации, он проверил работу учреждения в рамках рабочей поездки в городской округ.

Так, по программе модернизации первичного звена на ремонт и оснащение медорганизации направят около 200 млн рублей до 2025 года. В частности, планируется закупить 34 автомобиля, четыре из них уже поступили в 2020 году. Также будет проведена большая ремонтная программа: 18 ФАПов, два офиса врачей общей практики, четыре участковые больницы и сама ЦРБ.

"В рамках национального проекта "Здравоохранение" в 2019 году был закуплен передвижной мобильный комплекс "Детское здоровье" стоимостью около 7 млн рублей, который обслуживает жителей пяти сельских населенных пунктов района", - обратил внимание Глеб Никитин.

По его словам, учитывая состояние четырёх фельдшерско-акушерских пунктов: в деревнях Фатеево, Дресвищи, Заболотное и поселке Летняя База - правительство региона приняло решение построить там новые ФАПы.

Кроме того, для обновления инструментальной базы Сокольской ЦРБ закупят два аппарата ультразвуковой диагностики.

"Планируются масштабные работы, которые позволят обеспечить комфортные условия для медиков и пациентов. Благодаря национальному проекту и программе модернизации у ЦРБ появляются новые возможности развития", - прокомментировал Глеб Никитин.



СПРАВКА

Центральная районная больница в Сокольском городском округе Нижегородской области была открыта в 1962 году. На базе медорганизации действуют стационар на 80 коек, поликлиника на 300 посещений в смену, 25 фельдшерско-акушерских пунктов и два офиса врача общей практики. В штате работают свыше 200 врачей, среднего и младшего медицинского персонала. К больнице прикреплены около 10 тыс. жителей района.