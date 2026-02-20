Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде на Масленицу и 23 февраля

Фото:
В Нижнем Новгороде введут ограничения на продажу алкоголя в дни празднования Масленицы и Дня защитника Отечества. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства администрации города.
Ограничения затронут торговые точки, расположенные на площадках проведения массовых мероприятий, а также в радиусе 500 метров от них. Такая мера основана на областном закон.
Напомним, Масленицу в этом году нижегородцы отметят 22 февраля. В городе запланированы праздничные мероприятия (0+), которые пройдут в парках, музеях, домах культуры и библиотеках.
Ранее НИА "Нижний Новгород" опубликовало программу мероприятий. Также мы рассказывали, сколько можно съесть блинов без вреда для здоровья и как правильно сжигать чучела на Масленицу, чтобы не нарваться на штраф.
