Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2026 16:08
Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде на Масленицу и 23 февраля
20 февраля 2026 15:11
Почти 1,5 млн кубов снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода
20 февраля 2026 14:39
В деревне Новопокровское очистили от снега памятник героям Великой Отечественной войны
20 февраля 2026 14:33
Две круглосуточные группы работают в нижегородских детсадах
20 февраля 2026 14:00
89 млн рублей выделено на благоустройство пустыря у нижегородского ЖК "Корабли"
20 февраля 2026 13:53
Участники программы "Герои. Нижегородская область" встретились со студентами
20 февраля 2026 13:39
Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по числу заявок ИТ-компаний в акселерационную программу
20 февраля 2026 13:30
Андрей Самсонов: "Спор о смыслах Масленицы не имеет смысла"
20 февраля 2026 13:28
В Госдуме заговорили об общем стандарте ветеранского статуса
20 февраля 2026 12:56
Нижегородская мэрия изымает для сноса дом на улице Славянской
Общество

Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде на Масленицу и 23 февраля

20 февраля 2026 16:08 Общество
Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде на Масленицу и 23 февраля

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде введут ограничения на продажу алкоголя в дни празднования Масленицы и Дня защитника Отечества. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства администрации города.

Ограничения затронут торговые точки, расположенные на площадках проведения массовых мероприятий, а также в радиусе 500 метров от них. Такая мера основана на областном закон.

Напомним, Масленицу в этом году нижегородцы отметят 22 февраля. В городе запланированы праздничные мероприятия (0+), которые пройдут в парках, музеях, домах культуры и библиотеках.

Ранее НИА "Нижний Новгород" опубликовало программу мероприятий. Также мы рассказывали, сколько можно съесть блинов без вреда для здоровья и как правильно сжигать чучела на Масленицу, чтобы не нарваться на штраф.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Алкоголь Праздники Торговля
