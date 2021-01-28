Число уникальных пользователей регионального портала госуслуг в 2020 году достигло 1,76 млн человек Общество

Число уникальных пользователей портала госуслуг Нижегородской области в 2020 году достигло 1,76 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

1 февраля 2021 года портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области отмечает 14-летие со дня запуска.

"Возможность получить услугу в онлайн-формате сегодня значима для большинства нижегородцев. Доля граждан, использующих механизм получения услуг в электронном виде, по последним оценкам превысила 90%. А это значит, что почти каждый житель хотя бы раз использовал портал для решения своих вопросов. Например, в 2020 году благодаря электронному формату мы смогли обработать 9 тысяч обращений по ежемесячной денежной выплате на ребенка 3-7 лет", – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сегодня пользователи портала могут получить в электронном виде 567 услуг. Реализована и возможность оплаты государственных пошлин. На портале для пользователей представлена информация о более 2 тысяч услуг (описание порядка получения государственных и муниципальных услуг, бланки заявлений и образцы их заполнения, информация об органе власти, ответственном за предоставление услуги и др.).

Портал был введен в эксплуатацию в 2007 году. Изначально его главной задачей было информирование населения о том, как и где можно получить ту или иную услугу, предоставление графиков работы соответствующих учреждений. Постепенно функционал портала расширялся. И приоритетной задачей стал перевод услуг в электронный вид. Так, в 2009 году появилась первая услуга в электронном виде - "Запись на регистрацию брака". До сих пор это одна из самых востребованных услуг на портале – за 2020 год было подано 16 951 такое заявление.

В ноябре прошлого года Нижегородский портал госуслуг был обновлен. Специалисты изменили дизайн, добавили новые функции. Усовершенствован личный кабинет пользователя – теперь в нем можно отслеживать статус заявления, видеть тип учетной записи, вносить изменения в личные данные. Также добавлен раздел "Оплата", где можно оплатить услуги, штрафы, госпошлины.

Согласно Указу президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", к 1 января 2023 года необходимо обеспечить перевод всех массовых социально значимых услуг в электронный вид. Определена 101 региональная услуга. До конца года 2021 года в платформу государственных сервисов планируется перевести 25 массовых социально-значимых услуг.