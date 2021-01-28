Курсы церковнославянского языка открылись при Нижегородской епархии Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Курсы церковнославянского языка открылись при Нижегородской епархии.

Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, 31 января в Канавинском благочинии Нижегородской епархии открылись курсы церковнославянского языка.

Согласно информации, первое организационное занятие прошло в трапезной прихода церквей в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери. Всего курсы планируют посещать более 35 человек. Первое вводное занятие началось с общей ознакомительной беседы.

На первом вводном занятии преподаватель на примерах рассказал о тех жизненных ситуациях, которые показывают, какое важное значение в жизни каждого православного христианина имеет четкое произношение молитв и правильное их понимание.