"ЭнергосбыТ Плюс" направил юрлицам Дзержинска и Кстова претензии о долгах Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" в 2020 году направил свыше 60 тысяч претензий о необходимости погашения долгов за тепловую энергию юридическим лицам Дзержинска и Кстова. В результате большинство оплатили имеющиеся долги, отметили в пресс-службе компании.

Совместно с поставщиком тепловой энергии ПАО "Т Плюс" подала в суд на недобросовестных клиентов порядка 600 исков и заявлений на общую сумму более 123 млн рублей.

Сведения о нарушителях платежной дисциплины АО "ЭнергосбыТ Плюс" регулярно направляет в "Систему профессионального анализа рынков и компаний" ("СПАРК"). Среди должников за тепловую энергию и горячую воду оказались: ООО "Эксплуатационно-жилищный сервис" и ООО "Автоинвест" (г.Дзержинск); ООО "Городское управление домами" и ООО "КМД-Групп" (г.Кстово). Информацией на указанном ресурсе может воспользоваться любой человек, будь то потенциальный партнер по бизнесу или надзорные органы в рамках проверок. Присутствие предприятия или организации в списке недобросовестных плательщиков может негативно сказаться на репутации компании.

"В 2021 году мы продолжим работу по взысканию долгов. Данная мера является вынужденной, в ней не заинтересована ни наша компания, ни наши клиенты. Поэтому рекомендуем своевременно оплачивать счета за тепло", - подчеркнул директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.