В мэрии назвали сроки восстановления водоснабжения в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Дзержинские коммунальщики устраняют последствия аварии на сетях холодного водоснабжения, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на АО "ДВК".

Утром 25 января в районе дома №18 на проспекте Циолковского произошел прорыв трубопровода диаметром 250 мм.

Для точного выявления места повреждения специалистам пришлось временно отключить более крупный участок системы. Это привело к снижению давления воды не только в квартирах, но и на центральных тепловых пунктах, что затронуло и подачу отопления.

На данный момент место прорыва удалось локализовать.

Подача воды и тепла будет восстановлена в полном объеме в ближайшее время, за исключением домов, находящихся непосредственно в зоне аварии.

Все работы на поврежденном участке планируется завершить до 20:00.

