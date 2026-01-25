В мэрии назвали сроки восстановления водоснабжения в Дзержинске

Фото:
Дзержинские коммунальщики устраняют последствия аварии на сетях холодного водоснабжения, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на АО "ДВК".
Утром 25 января в районе дома №18 на проспекте Циолковского произошел прорыв трубопровода диаметром 250 мм.
Для точного выявления места повреждения специалистам пришлось временно отключить более крупный участок системы. Это привело к снижению давления воды не только в квартирах, но и на центральных тепловых пунктах, что затронуло и подачу отопления.
На данный момент место прорыва удалось локализовать.
Подача воды и тепла будет восстановлена в полном объеме в ближайшее время, за исключением домов, находящихся непосредственно в зоне аварии.
Все работы на поврежденном участке планируется завершить до 20:00.
Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия пожалуется в прокуратуру на частный водоканал из-за потопа в деревне Новопокровское. Ликвидировать последствия аварии пришлось муниципалитету, хотя это обязанность частника.
