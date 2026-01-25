У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

В мэрии назвали сроки восстановления водоснабжения в Дзержинске

25 января 2026 14:22 Общество
В мэрии назвали сроки восстановления водоснабжения в Дзержинске

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Дзержинские коммунальщики устраняют последствия аварии на сетях холодного водоснабжения, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на АО "ДВК". 

Утром 25 января в районе дома №18 на проспекте Циолковского произошел прорыв трубопровода диаметром 250 мм.

Для точного выявления места повреждения специалистам пришлось временно отключить более крупный участок системы. Это привело к снижению давления воды не только в квартирах, но и на центральных тепловых пунктах, что затронуло и подачу отопления.

На данный момент место прорыва удалось локализовать.

Подача воды и тепла будет восстановлена в полном объеме в ближайшее время, за исключением домов, находящихся непосредственно в зоне аварии.

Все работы на поврежденном участке планируется завершить до 20:00.

Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия пожалуется в прокуратуру на частный водоканал из-за потопа в деревне Новопокровское. Ликвидировать последствия аварии пришлось муниципалитету, хотя это обязанность частника. 

Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия пожалуется в прокуратуру на частный водоканал из-за потопа в деревне Новопокровское. Ликвидировать последствия аварии пришлось муниципалитету, хотя это обязанность частника.

Авария ЖКХ прорыв трубы
