Двое детей провалились под лед в Кстовском районе 2 февраля 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Это произошло в 16:35 на территории пруда без названия недалеко от села Большое Мокрое.
Как выяснилось, три мальчика вышли на лед водоема, после чего он треснул.
Один мальчик смог выйти на берег самостоятельно. Другого - спас мужчина. Третьего ребенка не удалось спасти. Тело мальчика из воды извлекли спасатели.
Сообщается, что на место выехали психологи Главного управления МЧС России по Нижегородской области.
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