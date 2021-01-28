Двое детей провалились под лед в Кстовском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двое детей провалились под лед в Кстовском районе 2 февраля 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Это произошло в 16:35 на территории пруда без названия недалеко от села Большое Мокрое.

Как выяснилось, три мальчика вышли на лед водоема, после чего он треснул.

Один мальчик смог выйти на берег самостоятельно. Другого - спас мужчина. Третьего ребенка не удалось спасти. Тело мальчика из воды извлекли спасатели.

Сообщается, что на место выехали психологи Главного управления МЧС России по Нижегородской области.