Переработанные новогодние ели доставили в нижегородский Центр реабилитации лошадей Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Переработанные новогодние ели доставили в нижегородский Центр реабилитации лошадей. Как сообщили в НРО партии "Единая Россия", волонтеры передали в Центр хвойную щепу, а также корм.

Напомним, в январе региональное отделение партии запустило акцию "Елка 2:0", во время которой жители Нижнего Новгорода и нескольких крупных городов области сдавали свои новогодние деревья в специальные пункты.

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель секретаря НРО партии "Единая Россия" Ольга Щетинина отметила, что акция вызвала среди нижегородцев большой отклик и понимание. Было собрано почти 500 елей.

"Акцию обязательно сделаем ежегодной и традиционной. Думаю, когда люди будут знать, что есть такая возможность экологично и с пользой расстаться со своей новогодней елкой, будем собирать еще больше деревьев. Собранные ели мы переработали в щепу и передали в Центр реабилитации лошадей, чтобы использовать ее для подстилки. Также мы привезли для питомцев центра 650 кг корма – овес, ячмень, отруби и на десерт – морковь. Хочется отметить, что здесь созданы очень комфортные и достойные условия для животных, которых хозяева по тем или иным причинам фактически отдали на бойню. Мы благодарны этим неравнодушным людям, которые создали такой центр, где у лошадей есть возможность продолжать свою жизнь в хороших условиях, где за ними ухаживают, лечат их, любят. Мы все сегодня получили огромное удовольствие от увиденного, общения с этими прекрасными и красивыми животными. И рады, что смогли им помочь", - поделилась впечатлениями Ольга Щетинина.

Как рассказал руководитель благотворительного фонда защиты животных "Сострадание НН" Владимир Гройсман, содержание животных требует значительных затрат, и такая акция действительно ощутимая поддержка. Сейчас в центре на реабилитации находятся 12 лошадей, и эта цифра увеличивается каждый месяц. Практически все животные были выкуплены с бойни. Среди них есть и бывшие спортивные чемпионы, и лошади, которых использовали на различных работах и для развлечения.

Владимир Гройсман также обратился к Ольге Щетининой с просьбой поддержать законодательно инициативу о защите лошадей, которые работали и "служили" для людей – например, в полиции, цирке, спорте.

"Лошади выпали из правового поля. Служебных собак закон сейчас защищает, а служебных лошадей, к сожалению, нет. После того, как они отработают свой срок, могут быть сданы на бойню. Считаю, что необходимо спасать им жизнь и обеспечить достойную "пенсию". И если эту инициативу поддержат, мы можем сделать доброе дело и спасти сотни тысяч лошадей. Главное, надо тщательно все продумать", - сказал он.

Ольга Щетинина отметила, что Нижегородская область в этом направлении является флагманом.

"В свое время именно нижегородцами был инициирован федеральный закон об ответственном обращении с животными. И сейчас мы видим положительные результаты этой работы, и гордимся, что эта идея пошла с нижегородской земли. Потому что даже в Конституцию России внесли понятие ответственного отношения к животным. Мы проработаем возможность внесения изменений, которые позволили бы включить в закон новую категорию домашних животных. Выделить у лошадей две группы, например, "сельскохозяйственные" и "домашние". Я думаю, что это очень правильная и добрая инициатива, которая даст возможность нам еще больше заботиться о наших животных", - сказала она.

Экологическая акция "Елка 2:0" была запущена региональным отделением партии "Единая Россия" при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, департамента лесного хозяйства Нижегородской области и регионального оператора по обращению с ТКО "Нижэкология-НН".