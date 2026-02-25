Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" — в топ-10 самых цитируемых интернет-изданий региона

НИА Нижний Новгород — в топ-10 самых цитируемых интернет-изданий региона

НИА "Нижний Новгород" (входит в "Нижегородский областной информационный центр") оказалось в десятке самых цитируемых интернет-изданий Нижегородской области по итогам 2025 года.

Согласно исследованию, за год НИА поднялось на две позиции и заняло 7 место. Индекс цитируемости издания составил 115,74. 

Рейтинг составлен на основе Индекса цитируемости "Медиалогии". Этот показатель рассчитывают с использованием математико-лингвистического анализа материалов более чем 108 тысяч открытых источников. Чтобы избежать самоцитирования, из анализа исключают ссылки на СМИ, которые входят в один медиахолдинг, а также издания, объединенные общим брендом и редакцией. При этом в рейтинге не учитываются данные о посещаемости, тираже или размере аудитории. Период исследования охватывает 1 января по 31 декабря 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

