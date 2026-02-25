Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Активисты "Единой России" провели "Снежный десант" в Нижнем Новгороде

25 февраля 2026 17:10 Общество
Активисты Единой России провели снежный десант в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В условиях аномально снежной зимы активисты партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» продолжают помогать социальным учреждениям и жителям Нижнего Новгорода в уборке снега. «Снежный десант» активно работает во всех районах города.

25 февраля первыми к работе приступили активисты Московского местного отделения партии. Во дворе домов № 4, 6, 8 по улице Страж Революции они расчистили спортивную и детскую площадки в сквере «Юбилейный». Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь местного отделения партии Василий Суханов принял личное участие в уборке.

«Мы находимся в преддверии весны, но погода преподносит сюрпризы — выпало много снега. Очень благодарен организаторам акции «Снежный десант» за возможность помочь жителям моего округа. Когда сам работаешь лопатой, есть время подумать, как сделать так, чтобы последствия снегопадов не доставляли людям столько хлопот», — отметил Василий Суханов.

В это же время группа добровольцев под руководством депутата городской Думы Нижнего Новгорода Светланы Досаевой очищала от снега подходы к поликлинике № 21 на улице Нестерова, 34А. Здесь расположен не только приёмный покой, но и травмпункт, поэтому чистота на входе особенно важна для пациентов.

«К нам поступало много обращений от жителей по поводу заносов у поликлиники. В рамках партийного проекта «Снежный десант» мы решили помочь расчистить входную группу, дорожки, чтобы людям было удобно и безопасно добираться до врачей. Такие акции нужны — жители звонят и благодарят, просят прийти и на другие адреса», — поделилась Светлана Досаева.

Заведующая хозяйством поликлиники № 21 Татьяна Федянина поблагодарила активистов за оперативную помощь: «Снег в этом году очень обильный, а у нас только недавно устроился дворник. При такой проходимости людей и постоянных приездах машин чистить территорию очень тяжело. Сегодня ребята из «Единой России» пришли и здорово помогли. Хочется, чтобы такие мероприятия проводились почаще. Огромное спасибо!».

Участник уборки, активист «Единой России» Савелий Котов, отметил: «Мы пришли расчистить снег, чтобы люди, идущие лечиться, не получили дополнительную травму по дороге. Очень важно, чтобы каждый чувствовал заботу, особенно в такую снежную зиму».

Еще одной точкой «десанта» стал Ленинский район. Здесь активисты «Молодой Гвардии» очистили от снега стадион школы № 72 на проспекте Ленина.

«Сегодня ребята из "Молодой Гвардии" пришли помочь школе в очистке стадиона, который предназначен для футбола, волейбола и любых уличных игр. Мы хотим провести футбольный матч на следующей неделе, и благодаря “десанту” теперь поле готово к соревнованиям», — отметила директор школы № 72 Лада Михайлина.

Также молодогвардейцы расчистили дорожки вокруг школы и крыльцо, чтобы ученикам было безопасно и комфортно добираться до занятий.

Отметим, что помощь добровольцев дополняет работу городских служб. В Нижнем Новгороде в круглосуточном режиме задействовано свыше 1400 единиц техники и более 4000 рабочих и дворников. Силами муниципальных дорожных предприятий, подрядных организаций, ДУКов и ТСЖ обрабатываются и прометаются проезжие части, тротуары, подходы к остановкам и социальным объектам. По поручению главы города Юрия Шалабаева выделены дополнительные средства на уборку снега. В первоочередном порядке от снега очищаются крупные магистрали и маршруты общественного транспорта, затем силы перенаправляются на второстепенные дороги.

Февраль 2026 года выдался аномально снежным: при месячной норме 40 мм на сегодня выпало уже 75 мм, что составляет 189%. С начала зимнего сезона с улиц Нижнего Новгорода вывезено более 1,5 млн кубометров снега — это в три раза больше, чем за всю прошлую зиму. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Напомним, «Снежный десант» — это ежегодная всероссийская патриотическая добровольческая акция, которая длится на протяжении всей зимы. Волонтёры помогают с уборкой снега около социальных объектов и во дворах. Отдельное внимание уделяют ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам и семьям участников СВО. В мероприятиях «Снежного десанта» принимают участие десятки тысяч человек по всей стране.

Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
