Трамвай № 18 вернулся на маршрут в Нижнем Новгороде

Фото:
Работа трамвайного маршрута № 18 возобновлена. Сегодня утром в часы пик на линии находились шесть вагонов, сообщили в ЦРТС.
Ранее движение по этому маршруту было временно приостановлено из-за проведения работ по переврезке рельсов. Эти мероприятия необходимы для последующей замены узла.
Изначально завершить работы планировалось в период с 21 по 23 февраля. Однако впоследствии ограничения продлили до 24 февраля включительно.
Продление сроков было связано с необходимостью завершить переврезку рельсового полотна на разворотном кольце в Лапшихе. На перенос сроков также повлияли погодные условия.
Ранее сообщалось, что в ЦРТС назвали основную причину перебоев в работе общественного транспорта в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+