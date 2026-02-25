Трамвай №18 вернулся на маршрут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Работа трамвайного маршрута № 18 возобновлена. Сегодня утром в часы пик на линии находились шесть вагонов, сообщили в ЦРТС.

Ранее движение по этому маршруту было временно приостановлено из-за проведения работ по переврезке рельсов. Эти мероприятия необходимы для последующей замены узла.

Изначально завершить работы планировалось в период с 21 по 23 февраля. Однако впоследствии ограничения продлили до 24 февраля включительно.

Продление сроков было связано с необходимостью завершить переврезку рельсового полотна на разворотном кольце в Лапшихе. На перенос сроков также повлияли погодные условия.

