Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2026 18:17
НИА "Нижний Новгород" — в топ-10 самых цитируемых интернет-изданий региона
25 февраля 2026 18:04
Умер 95-летний профессор ННГАСУ Анатолий Борисов
25 февраля 2026 17:53
Трамвай №18 вернулся на маршрут в Нижнем Новгороде
25 февраля 2026 17:39
Нижегородцев предупредили о возможном всплеске свиного гриппа весной
25 февраля 2026 17:10
Активисты "Единой России" провели "Снежный десант" в Нижнем Новгороде
25 февраля 2026 16:18
Подмосковье восстанавливает объекты инфраструктуры в ДНР
25 февраля 2026 15:46
Эксклюзив
Коммуниста Сатаева оштрафовали за Масленицу на Сортировке
25 февраля 2026 15:31
Завышенные показатели молочного жира выявили у 23 нижегородских производителей
25 февраля 2026 14:57
Движение по нижегородскому метромосту ограничат из-за ремонта
25 февраля 2026 13:56
10 округов стали лидерами рейтинга цифровой трансформации нижегородских муниципалитетов по итогам 2025 года
Общество

Трамвай №18 вернулся на маршрут в Нижнем Новгороде

25 февраля 2026 17:53 Общество
Трамвай № 18 вернулся на маршрут в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Работа трамвайного маршрута № 18 возобновлена. Сегодня утром в часы пик на линии находились шесть вагонов, сообщили в ЦРТС.

Ранее движение по этому маршруту было временно приостановлено из-за проведения работ по переврезке рельсов. Эти мероприятия необходимы для последующей замены узла.

Изначально завершить работы планировалось в период с 21 по 23 февраля. Однако впоследствии ограничения продлили до 24 февраля включительно.

Продление сроков было связано с необходимостью завершить переврезку рельсового полотна на разворотном кольце в Лапшихе. На перенос сроков также повлияли погодные условия.

Ранее сообщалось, что в ЦРТС назвали основную причину перебоев в работе общественного транспорта в Нижнем Новгороде.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных