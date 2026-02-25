Завышенные показатели молочного жира выявили у 23 нижегородских производителей Общество

Фото: Александр Воложанин

С начала 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл выявили нарушения баланса молочного жира у 23 хозяйствующих субъектов. В ряде случаев в производственных транзакциях объем молочного жира в готовой продукции указывался выше, чем в использованном сырье.

Кроме того, установлены факты внесения недостоверных сведений о содержании молочного жира. В документах фиксировалось завышение массовой доли молочного жира, а в продукции с заменителями молочного жира вместо этого показателя указывалась общая массовая доля жира — с учетом молочного и растительного.

Также выявлены случаи, когда массовая доля молочного жира указывалась в виде интервала при установленном нормировании для готовой продукции.

По итогам проверки уполномоченным лицам направлено 31 предупреждение. Деятельность восьми уполномоченных лиц приостановлена на 10 дней.

Ранее сообщалось, что в сыре и твороге нижегородской компании нашли растительные жиры.