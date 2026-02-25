Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2026 15:31
Завышенные показатели молочного жира выявили у 23 нижегородских производителей
25 февраля 2026 14:57
Движение по нижегородскому метромосту ограничат из-за ремонта
25 февраля 2026 13:56
10 округов стали лидерами рейтинга цифровой трансформации нижегородских муниципалитетов по итогам 2025 года
25 февраля 2026 13:30
ЦРТС назвал главную причину перебоев в работе нижегородского транспорта
25 февраля 2026 13:25
Мишустин: в РФ обновили более 3 тысяч объектов здравоохранения
25 февраля 2026 13:16
Посевные площади превысят 1 млн гектаров в Нижегородской области
25 февраля 2026 13:10
108 млн кв. метров нового жилья ввели в России за год
25 февраля 2026 12:57
Эксклюзив
Кстовский отдел полиции сохранит самостоятельность до 2030 года
25 февраля 2026 12:26
В нижегородских детсадах может появиться список рекомендованных игрушек
25 февраля 2026 12:13
Количество микроорганизмов на объектах Нижегородской станции аэрации растет
Общество

Завышенные показатели молочного жира выявили у 23 нижегородских производителей

25 февраля 2026 15:31 Общество
Завышенные показатели молочного жира выявили у 23 нижегородских производителей

Фото: Александр Воложанин

С начала 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл выявили нарушения баланса молочного жира у 23 хозяйствующих субъектов. В ряде случаев в производственных транзакциях объем молочного жира в готовой продукции указывался выше, чем в использованном сырье.

Кроме того, установлены факты внесения недостоверных сведений о содержании молочного жира. В документах фиксировалось завышение массовой доли молочного жира, а в продукции с заменителями молочного жира вместо этого показателя указывалась общая массовая доля жира — с учетом молочного и растительного.

Также выявлены случаи, когда массовая доля молочного жира указывалась в виде интервала при установленном нормировании для готовой продукции.

По итогам проверки уполномоченным лицам направлено 31 предупреждение. Деятельность восьми уполномоченных лиц приостановлена на 10 дней.

Ранее сообщалось, что в сыре и твороге нижегородской компании нашли растительные жиры.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных