Завышенные показатели молочного жира выявили у 23 нижегородских производителей

Фото:
С начала 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл выявили нарушения баланса молочного жира у 23 хозяйствующих субъектов. В ряде случаев в производственных транзакциях объем молочного жира в готовой продукции указывался выше, чем в использованном сырье.
Кроме того, установлены факты внесения недостоверных сведений о содержании молочного жира. В документах фиксировалось завышение массовой доли молочного жира, а в продукции с заменителями молочного жира вместо этого показателя указывалась общая массовая доля жира — с учетом молочного и растительного.
Также выявлены случаи, когда массовая доля молочного жира указывалась в виде интервала при установленном нормировании для готовой продукции.
По итогам проверки уполномоченным лицам направлено 31 предупреждение. Деятельность восьми уполномоченных лиц приостановлена на 10 дней.
Ранее сообщалось, что в сыре и твороге нижегородской компании нашли растительные жиры.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+