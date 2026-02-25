Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2026 14:57
Движение по нижегородскому метромосту ограничат из-за ремонта
25 февраля 2026 13:56
10 округов стали лидерами рейтинга цифровой трансформации нижегородских муниципалитетов по итогам 2025 года
25 февраля 2026 13:30
ЦРТС назвал главную причину перебоев в работе нижегородского транспорта
25 февраля 2026 13:25
Мишустин: в РФ обновили более 3 тысяч объектов здравоохранения
25 февраля 2026 13:16
Посевные площади превысят 1 млн гектаров в Нижегородской области
25 февраля 2026 13:10
108 млн кв. метров нового жилья ввели в России за год
25 февраля 2026 12:57
Эксклюзив
Кстовский отдел полиции сохранит самостоятельность до 2030 года
25 февраля 2026 12:26
В нижегородских детсадах может появиться список рекомендованных игрушек
25 февраля 2026 12:13
Количество микроорганизмов на объектах Нижегородской станции аэрации растет
25 февраля 2026 11:59
140 пар нижегородцев заключат брак в "красивую дату" 26 февраля
Общество

Движение по нижегородскому метромосту ограничат из-за ремонта

25 февраля 2026 14:57 Общество
Движение по нижегородскому метромосту ограничат из-за ремонта

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде дополнительно направили около 800 млн рублей на содержание и ремонт улично-дорожной сети. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале. 

По его словам, в ближайшее время специальная комиссия сформирует адресный перечень объектов с учетом обращений жителей.

Одним из ключевых проектов станет замена деформационных швов на метромосту. По словам мэра, эти работы имеют принципиальное значение. 

"Сейчас дептранс прорабатывает сроки и схему ограничений движения с учетом минимизации неудобств для транспорта", — отметил Юрий Шалабаев.

Помимо этого, в планах — ремонт Георгиевского съезда на участке от площади Минина до Нижневолжской набережной протяженностью почти 1 км. 

Ранее сообщалось, что пятый мост через Оку начнут строить в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мосты Ремонт дорог Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
24 февраля 2026 16:02
Более 740 млн рублей направили на безопасность дорог Нижегородской области
19 февраля 2026 12:45
Эксклюзив
743 км дорог осталось восстановить около М-12 в Нижегородской области
29 января 2026 11:00
Ремонт путепровода у Мызинского моста планируют возобновить в марте
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных