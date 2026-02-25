Движение по нижегородскому метромосту ограничат из-за ремонта

Фото:
В Нижнем Новгороде дополнительно направили около 800 млн рублей на содержание и ремонт улично-дорожной сети. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
По его словам, в ближайшее время специальная комиссия сформирует адресный перечень объектов с учетом обращений жителей.
Одним из ключевых проектов станет замена деформационных швов на метромосту. По словам мэра, эти работы имеют принципиальное значение.
"Сейчас дептранс прорабатывает сроки и схему ограничений движения с учетом минимизации неудобств для транспорта", — отметил Юрий Шалабаев.
Помимо этого, в планах — ремонт Георгиевского съезда на участке от площади Минина до Нижневолжской набережной протяженностью почти 1 км.
Ранее сообщалось, что пятый мост через Оку начнут строить в 2026 году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+