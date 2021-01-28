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Происшествия

Ревнивый любовник получил 5,5 лет колонии за покушение на убийство нижегородского таксиста

04 февраля 2021 12:04  [62] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Ревнивый любовник получил 5,5 лет колонии за покушение на убийство нижегородского таксиста. Как сообщили в региональном СУ СК, 24-летний молодой человек был признан виновным.

Напомним, криминальная история произошла в канун Нового 2020 года. Таксист серьезно пострадал на дежурстве в Канавинском районе. В такси сел клиент, указав адрес, по которому его надо доставить. На Мещерском бульваре, под надуманным предлогом, пассажир попросил остановить машину, после чего он нанес таксисту несколько ножевых ранений и скрылся с места происшествия. 33-летний мужчина был госпитализирован. Он остался жив.

Позднее задержали подозреваемого - знакомого супруги пострадавшего таксиста.

Мотивом совершенного преступления послужила ревность молодого знакомого, у которого были отношения с женой таксиста.

Приговором суда подсудимому назначено наказание - 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Теги:
Покушение Суд Такси
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