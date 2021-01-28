Фото:
Ревнивый любовник получил 5,5 лет колонии за покушение на убийство нижегородского таксиста. Как сообщили в региональном СУ СК, 24-летний молодой человек был признан виновным.
Напомним, криминальная история произошла в канун Нового 2020 года. Таксист серьезно пострадал на дежурстве в Канавинском районе. В такси сел клиент, указав адрес, по которому его надо доставить. На Мещерском бульваре, под надуманным предлогом, пассажир попросил остановить машину, после чего он нанес таксисту несколько ножевых ранений и скрылся с места происшествия. 33-летний мужчина был госпитализирован. Он остался жив.
Позднее задержали подозреваемого - знакомого супруги пострадавшего таксиста.
Мотивом совершенного преступления послужила ревность молодого знакомого, у которого были отношения с женой таксиста.
Приговором суда подсудимому назначено наказание - 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+