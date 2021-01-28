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Общество

Пробки в Нижнем Новгороде достигли 10 баллов

05 февраля 2021 08:25  [57] Общество

Фото: Яндекс.Пробки

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Пробки в Нижнем Новгороде достигли 10 баллов сегодня утром 5 февраля 2021 года. По данным портала Яндекс. Пробки, сложная дорожная ситуация наблюдается во всех районах города.

В частности, вокруг ул.Циолковского, которую перекрыли из-за строительства развязки. Также на ул.Коминтерна, пр.Героев, Московском шоссе, на подъездах к мостам, на ул.Акимова, Самаркандской, Окском съезде, Ванеева, Варварской и Н.Сусловой.

Сообщается о трех авариях – на подъезде к Мызинскому мосту и на ул.Тимирязева по состоянию на 8:25.

Дорожную ситуацию осложнил сильный снегопад, который начался накануне вечером и продолжается сейчас.

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Теги:
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