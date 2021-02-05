Одежду с символикой 800-летия Нижнего Новгорода разработают к юбилею города Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Дизайнеры разработают коллекцию одежды с символикой 800-летия Нижнего Новгорода к юбилею города, который празднуется в 2021 году.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, создание одежды обсудили в ходе встречи участники команды проекта "800 добрых дел" (занимается подготовкой социальных мероприятий к 800-летию города) и нижегородских дизайнеров.

Капсульная коллекция одежды – это когда все предметы, предназначенные для какой-то одной сферы жизни (работы, отдыха, пляжа, вечернего выхода в свет и т.д.) хорошо сочетаются между собой по стилю, назначению, цвету и фактуре ткани.

Планируется, что в коллекцию к 800-летию Нижнего Новгорода войдут следующие наименования: худи, бейсболка, футболка и шоппер. Над созданием концептуальной линии будут работать 12 дизайнеров. В апреле 2021 года специальная коллекция появится в продаже во флагманских магазинах "Нижний 800". Процент от продаж фирменной одежды пойдет в благотворительные фонды-партнеры проекта "800 добрых дел".