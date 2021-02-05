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"Торпедо" одержало победу над московским "Динамо" 5 февраля 2021 года. Об сообщается на сайте нижегородского ХК.
В заключительном матче первой домашней серии февраля хоккеисты "Торпедо" победили в серии буллитов со счетом 3:2.
Обе команды до последних смен бились за победу в основное время, не соглашаясь на ничью. Матч завершился только в овертайме и буллитах.
Таким образом "Торпедо" одержало три победы из трех возможных в завершившейся домашней серии и сохранило за собой пятое место в таблице Восточной конференции.
"У нас получился не самый лучший старт. Не знаю, почему в последнее время так получается. Однако очень важно, как ребята начинают играть после пропущенных голов. В целом – хорошая игра, равная. Моменты были у обеих команд. Хорошо, что мы смогли выиграть по буллитам. Конечно, хотелось сделать это в основное время. Но самое главное, что уходим на перерыв с победой. Теперь немного отдохнем и будем работать, готовиться дальше", - рассказал главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски.
Следующие домашние матчи "Торпедо" проведет 18 и 20 февраля против "Спартака" и "Авангарда".
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