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Общество

Нижегородские власти намерены разблокировать пенсионерам льготные транспортные карты

07 февраля 2021 10:40  [43] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Нижегородские власти намерены разблокировать пенсионерам льготные транспортные карты в ближайшее время. Об этом сообщили представители правительства Нижегородской области в Instagram.

Как отметил представитель регионального правительства, "разблокировка карт планируется в ближайшее время". "Граждане будут заранее проинформированы", - добавил он в заключение.

Напомним, что действие льготных и бесплатных проездных было приостановлено в Нижегородской области в мае 2020 года из-за пандемии коронавируса.

"Сейчас принимаются крайне серьезные меры по ограничению работы самых разных объектов. Эти жертвы бессмысленны, если общественный транспорт будет действовать в прежнем режиме. Прошу всех отнестись с пониманием к данной ситуации. Это обусловлено заботой о здоровье людей", - сказал Глеб Никитин.

Через несколько месяцев в регионе вернули бесплатный проезд пенсионерам, но с ухудшением ситуации из-за пандемии коронавируса, были вновь введены ограничительные меры.

С 1 ноября 2020 года в регионе было вновь временно приостановлено действие льготных проездных для граждан в возрасте 65+

После снятия режима повышенной готовности льготные транспортные карты будут разблокированы и продлены.

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Теги:
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