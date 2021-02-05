"Нижегородская земля дала российской и мировой науке много ярких имен", - Олег Лавричев Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем российской науки.



"Вклад ученых в развитие нашей страны трудно переоценить. Вы – целеустремленные, самоотверженные, неординарно мыслящие люди, энтузиасты своего дела, одна из опор государства. Благодаря воплощению ваших научных достижений в жизнь развиваются технологии и совершенствуется производство. Неслучайно 2021 год указом президента РФ Владимира Путина объявлен в России Годом науки и технологий.

Сегодня праздник и для ученых, посвятивших свою жизнь служению науке, авторов уникальных открытий и создателей новейших технологий и разработок мирового уровня, и для студентов-исследователей, которые только делают первые шаги на этом поприще. Нижегородская земля дала российской и мировой науке много ярких имен, а наши научные школы широко известны за рубежом. Уверен, вы, креативные, чутко реагирующие на вызовы времени, работающие на опережение и предлагающие смелые научные решения, будете их достойными последователями.

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь научно-исследовательской деятельности, крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой творческой энергии, поддержки единомышленников и радости новых открытий на благо нашего Отечества", - отмечается в поздравлении.