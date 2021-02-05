Мясокомбинат горит в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Мясоперерабатывающий комбинат горит в Нижнем Новгороде. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сегодня 8 февраля около 10 утра поступило сообщение о пожаре в здании бывшего комбината по ул. Геологов в Приокском районе, неподалеку от ул.Ларина.

Здание двухэтажное, горит второй этаж.

Пожару присвоен ранг №2.

Информация оперативная, подлежит уточнению.