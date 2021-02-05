Мясокомбинат горит в Нижнем Новгороде

Фото:
Мясоперерабатывающий комбинат горит в Нижнем Новгороде. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сегодня 8 февраля около 10 утра поступило сообщение о пожаре в здании бывшего комбината по ул. Геологов в Приокском районе, неподалеку от ул.Ларина.
Здание двухэтажное, горит второй этаж.
Пожару присвоен ранг №2.
Информация оперативная, подлежит уточнению.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+