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Общество

Оранжевые объявления о долгах появятся на домах Дзержинска и Кстова

08 февраля 2021 10:36  [77] Общество
Дзержинск

Дзержинск

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" в начале февраля разместит на подъездах многоквартирных домов Дзержинска, Кстова и Кстовского района порядка 8 тысяч оранжевых объявлений с указанием номеров квартир и сумм долга за отопление и горячую воду. Об этом предупредили в пресс-службе компании.

Так компания в очередной раз обратит внимание всех жителей к существующей проблеме долгов за коммунальные услуги.

"Каждый должник должен понимать, что, затягивая оплату по квитанциям, он теряет возможность заключить соглашение о реструктуризации задолженности, и при этом приобретает массу других проблем: на него подают в суд, привлекают к взысканию судебных приставов", - подчеркнул директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Кроме этого, в рамках кампании "Внимание! Должник!" в адрес 15 тысяч должников направлены письменные уведомления с информацией о имеющейся задолженности и последствиях неоплаты. Если оплата не поступит в указанные в уведомлении сроки, то компания будет вынуждена обратиться в суд. В конечном счете, сумма, которую придется заплатить должнику, может увеличиться в 1,5 – 2 раза.

В настоящее время в отношении должников за отопление и горячую воду действует упрощенная система судопроизводства, когда дело рассматривается без присутствия обеих сторон. Вынесенный судебный приказ о принудительном взыскании задолженности направляется работодателю, в Пенсионный фонд, во все кредитные организации, в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Помимо основного долга на недобросовестного плательщика ложатся дополнительные расходы в виде пени и судебных расходов.

Просроченная задолженность жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района за отопление и горячую воду, по состоянию на 28 января 2021 года, составила 624 млн рублей.

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Теги:
Дзержинск Долги Кстово
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