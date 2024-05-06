В Госдуме предложили перенести шествие "Бессмертный полк" на другую дату Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с предложением не отменять очное шествие "Бессмертный полка", а перенести данную акцию на более поздний срок.

Как сообщает РИА "Новости", депутат призвала организовать шествие в июле или сентябре.

"Предлагается рассмотреть возможность проведения очного шествия "Бессмертного полка" при условии его переноса на более позднюю дату", — говорится в тексте документа, направленного на имя зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева

В частности, Яна Лантратова предложила на выбор две даты — 1 июля и 3 сентября. Они выбраны не случайно: в эти дни отмечают День ветерана боевых действий и Окончание Второй мировой войны.

Она пояснила свою позицию: летом в разных городах России будет организовано большое количество других массовых мероприятий, а значит, власти уверены в возможности обеспечить безопасность их проведения.

Лантратова предложила не отказываться от очного формата "Бессмертного полка", а также разрешить желающим присоединиться к нему с портретами героев СВО.

"Павшие герои наших дней должны по праву занять свое место в рядах "Бессмертного полка", наравне со своими великими предками, победившими германский нацизм", - прокомментировала первый зам председателя комитета Госдумы по просвещению.

Как ранее сообщил телеканал "360", Центральный штаб "Бессмертного полка" отказался от проведения шествия в очном формате 9 мая 2024 года. Данное решение было принято в связи с угрозами общественной безопасности.

В Нижегородской области акция будет организована в новых форматах. Так, на предприятиях, в школах, детских садах и общественных местах будут организованы "Стены памяти", в местах массовых гуляний горожан пройдут выставки "Галерея памяти". Портреты своих герое можно разместить на футболке, стекле автомобиля, окне, аватарке в соцсетях.