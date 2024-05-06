Минюст Нижегородской области проведёт День бесплатной юридической помощи Общество

Специалисты Главного управления Минюста России по Нижегородской области 7 июня проведут День бесплатной юридической помощи.

Как рассказали в ведомстве, на приёме граждане смогут проконсультироваться по вопросам деятельности адвокатов, нотариусов, органов ЗАГС; государственной регистрации и контроля за деятельностью НКО; деятельности ГУФСИН по Нижегородской области.

Кроме того, специалистам Минюста можно задать вопросы о предоставлении сведений из Федерального регистра нормативных правовых актов Нижегородской области, истребованию личных документов с территории иностранных государств и проставлению апостиля на официальных российских документах.

Обращаем внимание, что за получением бесплатной юридической помощи могут обратиться граждане отдельных категорий, которые перечислены в Федеральном законе №324 "О бесплатной юридической помощи" и Закон Нижегородской области № 144-З "О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области" - малоимущие граждане, многодетные семьи, опекуны, инвалиды, дети-сироты, ветераны, пострадавшие в результате ЧС или близкие родственники погибшего в результате ЧС и т.д.

Запись на приём ведётся с с 13 по 31 мая с 9:00 до 17:00 по телефону: 8 (831) 224-86-18, доб. 214, 215, 314.

Приём граждан состоится 7 июня с 10:00 до 13:00 в центральном офисе ведомства в Нижнем Новгороде на ул. 1-й Оранжерейной.