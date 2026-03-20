В Семёнове экс-чиновника осудили за взятку с вымогательством

Суд признал виновным экс-начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации Семеновского округа. Его признали причастным к получению взятки, совершенной с вымогательством.
Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным управлением СК России по Нижегородской области на основании материалов ФСБ и МВД. Действия фигуранта квалифицированы по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ.
Как установили следствие и суд, чиновник получил деньги от представителя подрядной организации. Взамен он пообещал не включать компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Речь шла о подрядчике, который не смог завершить работы по благоустройству общественного пространства в Семенове в рамках заключенных контрактов.
Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1,2 млн рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили и пресс-службе регионального УФСБ.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+