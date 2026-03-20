ФСБ показала кадры задержания ауешников*, орудовавших в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области сотрудники ФСБ совместно с региональным управлением МВД при поддержке СОБР Росгвардии пресекли деятельность этнической группы, связанной с запрещенной в России экстремистской организацией (как следует из видео, речь об АУЕ*).

Как рассказали в пресс-службе регионального УФСБ, участники группы отрицали действующее законодательство страны, распространяли идеологию запрещенной структуры и вовлекали в нее свое окружение.

Более того, злоумышленники занимались вымогательством крупных сумм у предпринимателей. При этом они применяли насилие, а также использовали холодное и огнестрельное оружие и методы психологического давления. Всего были задержаны 7 человек.

В отношении двух предполагаемых лидеров возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. Московский райсуд отправил их в СИЗО. Еще двое задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие должно принять по ним процессуальные решения.

Трое остальных привлечены к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Их поместили в центр временного содержания иностранных граждан при ГУ МВД по Нижегородской области.

Силовики устанавливают всех возможных участников группы и проверяют их на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что нижегородцу дали 8 лет за экстремизм, грабеж и вымогательство.

*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.