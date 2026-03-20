Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Последние новости рубрики Происшествия
20 марта 2026 11:37
ФСБ показала кадры задержания ауешников*, орудовавших в Нижнем Новгороде
20 марта 2026 10:05
Директор нижегородской фирмы найден мертвым в цистерне с нефтепродуктами
20 марта 2026 09:44
22-летняя нижегородка погибла в Грузии при странных обстоятельствах
20 марта 2026 09:00
Домашний тиран сядет на 11 лет за убийство жены в Дзержинске
19 марта 2026 19:30
Бастрыкин вмешался в историю с избиением жительницы Нижнего Новгорода
19 марта 2026 17:38
Число ДТП на федеральных трассах в Нижегородской области снизилось на 22%
19 марта 2026 15:25
ФСБ задержала экстремистов-вербовщиков в Нижегородской области
19 марта 2026 10:57
Очередной пожар произошел на Ильинской улице: что известно
19 марта 2026 10:51
Мошенники создали фейковый аккаунт нижегородского министра Тужилина
18 марта 2026 16:29
Бастрыкин потребовал отчет по делу о разрушающемся доме в Юганце
Происшествия

ФСБ показала кадры задержания ауешников*, орудовавших в Нижнем Новгороде

20 марта 2026 11:37 Происшествия
экстремист

Фото: УФСБ по Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники ФСБ совместно с региональным управлением МВД при поддержке СОБР Росгвардии пресекли деятельность этнической группы, связанной с запрещенной в России экстремистской организацией (как следует из видео, речь об АУЕ*).

Как рассказали в пресс-службе регионального УФСБ, участники группы отрицали действующее законодательство страны, распространяли идеологию запрещенной структуры и вовлекали в нее свое окружение.

Более того, злоумышленники занимались вымогательством крупных сумм у предпринимателей. При этом они применяли насилие, а также использовали холодное и огнестрельное оружие и методы психологического давления. Всего были задержаны 7 человек.

В отношении двух предполагаемых лидеров возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. Московский райсуд отправил их в СИЗО. Еще двое задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие должно принять по ним процессуальные решения.

Трое остальных привлечены к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Их поместили в центр временного содержания иностранных граждан при ГУ МВД по Нижегородской области.

Силовики устанавливают всех возможных участников группы и проверяют их на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что нижегородцу дали 8 лет за экстремизм, грабеж и вымогательство.

*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
