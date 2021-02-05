Нижегородскую пенсионерку судят за выращивание мака на огороде Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородку судят за выращивание мака на огороде. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 8 февраля 2021 года, за незаконное культивирование наркосодержащих растений 64-летней жительнице города грозит реальный срок.

Летом прошлого года сосед пенсионерки обратился в полицию. Сотрудники полиции приехали по месту жительства женщины. Ее частный дом с огородом находится на ул.Малой в Приокском районе.

Женщина пояснила правоохранителям, что знала о запрете на посев мака, но все равно ухаживала за растениями, объясняя, что это был самопосев. Она рассказала, что в будущем планировала употреблять семена мака в пищу. Всего на участке выросло 311 маков.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по ст.231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства). Санкция статьи предусматривает как штраф в размере 300 тысяч рублей, так и лишение свободы на срок до 2 лет.

Дело утверждено прокурором района и направлено в суд.

Полиция напоминает о том, что в стране запрещенными к выращиванию являются несколько видов мака, содержащих наркотические средства. Культивирование наркосодержащих растений допускается только для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, в фармацевтике и в промышленных целях, при наличии соответствующей лицензии.

Намеренное выращивание наркосодержащего мака (более 10 единиц растений) на приусадебном участке является наказуемым деянием.

Ранее житель Кулебак был осужден на один год за сбор мака.