Житель Арзамаса отдал мошенникам более миллиона рублей

В Арзамасе мужчина стал жертвой телефонного мошенничества и лишился крупной суммы денег.
Как рассказали в нижегородском ГУ МВД, злоумышленник представился сотрудником Почты России, а затем — представителем Центробанка. Во время разговора неизвестный убедил мужчину, что его банковские счета якобы находятся под угрозой, а также сообщил о возможном возбуждении уголовного дела. Чтобы избежать этих проблем, собеседник настоятельно рекомендовал перевести все средства на так называемый "безопасный счет".
Поверив в легенду, житель Арзамаса выполнил инструкции и перевел на указанные реквизиты 1 318 078 рублей. Из этой суммы 590 000 рублей составляли средства, вырученные от продажи автомобиля.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
