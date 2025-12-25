Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Последние новости рубрики Происшествия
25 декабря 2025 20:39Житель Арзамаса отдал мошенникам более миллиона рублей
25 декабря 2025 18:07Детская шалость обернулась пожаром в жилом доме в Нижнем Новгороде
25 декабря 2025 11:27Курьер в Нижнем Новгороде спасла деньги пенсионерки от мошенников — видео
25 декабря 2025 10:32Три машины столкнулись на проспекте Гагарина: один человек в больнице
25 декабря 2025 09:49ФСБ задержала нижегородца за донат террористам — видео
25 декабря 2025 06:15Мошенники лишили нижегородцев почти 84 млн рублей за неделю
24 декабря 2025 18:19114 дел о преступлениях против детей возбудили в Нижегородской области
24 декабря 2025 17:25Около 70 нижегородцев госпитализировали из-за скользких дорог
24 декабря 2025 17:05Бизнесмена Картушина будут судить в Нижнем Новгороде
24 декабря 2025 16:2658 нижегородских подростков привлекли к уголовной ответственности в 2025 году
Происшествия

Житель Арзамаса отдал мошенникам более миллиона рублей

25 декабря 2025 20:39 Происшествия
Житель Арзамаса отдал мошенникам более миллиона рублей

В Арзамасе мужчина стал жертвой телефонного мошенничества и лишился крупной суммы денег.

Как рассказали в нижегородском ГУ МВД, злоумышленник представился сотрудником Почты России, а затем — представителем Центробанка. Во время разговора неизвестный убедил мужчину, что его банковские счета якобы находятся под угрозой, а также сообщил о возможном возбуждении уголовного дела. Чтобы избежать этих проблем, собеседник настоятельно рекомендовал перевести все средства на так называемый "безопасный счет".

Поверив в легенду, житель Арзамаса выполнил инструкции и перевел на указанные реквизиты 1 318 078 рублей. Из этой суммы 590 000 рублей составляли средства, вырученные от продажи автомобиля.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщина-курьер спасла деньги 76-летней пенсионерки от мошенников.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
