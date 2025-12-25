Житель Арзамаса отдал мошенникам более миллиона рублей Происшествия

В Арзамасе мужчина стал жертвой телефонного мошенничества и лишился крупной суммы денег.

Как рассказали в нижегородском ГУ МВД, злоумышленник представился сотрудником Почты России, а затем — представителем Центробанка. Во время разговора неизвестный убедил мужчину, что его банковские счета якобы находятся под угрозой, а также сообщил о возможном возбуждении уголовного дела. Чтобы избежать этих проблем, собеседник настоятельно рекомендовал перевести все средства на так называемый "безопасный счет".

Поверив в легенду, житель Арзамаса выполнил инструкции и перевел на указанные реквизиты 1 318 078 рублей. Из этой суммы 590 000 рублей составляли средства, вырученные от продажи автомобиля.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

