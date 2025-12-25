Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Мошенники лишили нижегородцев почти 84 млн рублей за неделю

За минувшую неделю сотрудники полиции зарегистрировали 95 преступлений, совершенных с применением различных мошеннических схем на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Наиболее распространенной уловкой по-прежнему остаются звонки якобы от службы безопасности банков — по такой схеме было зафиксировано 50 преступлений. Еще 18 случаев связаны с обманом при онлайн-покупках, 10 — с предложениями дополнительного заработка. Использовались и другие способы введения граждан в заблуждение.

В общей сложности ущерб от действий злоумышленников составил почти 84 млн рублей.

Так, учительнице из Городца в начале октября 2025 года в одном из мессенджеров пришло сообщение, якобы отправленное руководством школы. В нем говорилось о необходимости проверить личные данные на портале госуслуг в рамках цифровизации сведений о сотрудниках. Женщина выполнила указания и получила дальнейшие инструкции с контактами, по которым ей сообщили, что на ее имя оформлены генеральная доверенность на распоряжение имуществом и кредит на сумму 1 млн рублей.

Чтобы "аннулировать" кредит, заявительнице предложили переоформить лицевой счет, предварительно внеся денежные средства. Находясь под постоянным психологическим давлением, женщина более месяца переводила деньги на счета, указанные мошенниками. В результате, используя собственные сбережения и заемные средства, она лишилась 4 890 000 рублей, не подозревая, что стала жертвой преступления.

Еще один случай произошел с 41-летней жительницей Нижнего Новгорода. В популярном мессенджере она получила сообщение о продаже ели. Обсудив условия сделки, женщина перевела 12 100 рублей через банковское приложение на указанный счет. После получения денег "продавец" перестал выходить на связь, а покупательница обратилась в полицию.

Жительнице Арзамаса позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками инвестиционной компании. Они убедили девушку в возможности быстрого заработка на фондовом рынке за счет вложений в криптовалюту. Следуя инструкциям звонивших, потерпевшая перевела на указанные счета 173 000 рублей, из которых 135 000 рублей были оформлены в кредит в финансовой организации.

После переводов женщина ожидала дальнейших указаний и обещанной прибыли, однако связь с ней была прекращена. Осознав, что ее обманули, она обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что кстовчанин лишился 13 млн рублей после звонка о замене электросчетчиков.

Какими уловками мошенники гипнотизируют своих жертв, читайте здесь.

