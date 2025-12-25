Курьер в Нижнем Новгороде спасла деньги пенсионерки от мошенников — видео Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Ленинском районе Нижнего Новгорода курьер проявила внимательность и предотвратила крупное мошенничество, в результате которого 76-летняя женщина могла лишиться почти 600 тысяч рублей.

Как сообщили в отделе полиции № 3 УМВД России по Нижнему Новгороду, в дежурную часть обратилась 41-летняя сотрудница курьерской службы. Женщина рассказала, что у одного из домов на переулке Грекова получила от пожилой клиентки пакет с продуктами и личными вещами, предназначенный для пересылки в другой регион.

Однако, заподозрив неладное, курьер решила проверить содержимое. Внутри она обнаружила контейнер с крупной суммой наличных — 595 000 рублей. Понимая, что может иметь дело с мошеннической схемой, женщина самостоятельно доставила деньги в полицию.

Правоохранители оперативно установили личность пенсионерки и выяснили, что в течение недели она получала тревожные звонки от неизвестных. Злоумышленники уверяли женщину, что с её банковского счёта якобы был совершен "несанкционированный автоплатёж" в недружественную страну.

Чтобы избежать мнимой уголовной ответственности, аферисты потребовали от пожилой женщины снять все сбережения и передать их на "проверку" в несуществующую "счетную палату". По их указаниям пенсионерка спрятала деньги среди личных вещей и продуктов, подготовив посылку для "внука" и передала её курьеру.

В итоге денежные средства были возвращены владелице. Сотрудники полиции провели с женщиной профилактическую беседу и напомнили о распространённых схемах телефонного мошенничества.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ — покушение на мошенничество.

