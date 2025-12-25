Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
25 декабря 2025 11:27Курьер в Нижнем Новгороде спасла деньги пенсионерки от мошенников — видео
25 декабря 2025 10:32Три машины столкнулись на проспекте Гагарина: один человек в больнице
25 декабря 2025 09:49ФСБ задержала нижегородца за донат террористам — видео
25 декабря 2025 06:15Мошенники лишили нижегородцев почти 84 млн рублей за неделю
24 декабря 2025 18:19114 дел о преступлениях против детей возбудили в Нижегородской области
24 декабря 2025 17:25Около 70 нижегородцев госпитализировали из-за скользких дорог
24 декабря 2025 17:05Бизнесмена Картушина будут судить в Нижнем Новгороде
24 декабря 2025 16:2658 нижегородских подростков привлекли к уголовной ответственности в 2025 году
24 декабря 2025 16:1266-летний мужчина умер на нижегородской ферме
24 декабря 2025 15:07Мошенники разыграли сложную схему и выманили у нижегородки 1,7 млн рублей
Происшествия

Курьер в Нижнем Новгороде спасла деньги пенсионерки от мошенников — видео

25 декабря 2025 11:27 Происшествия
Курьер в Нижнем Новгороде спасла деньги пенсионерки от мошенников — видео

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Ленинском районе Нижнего Новгорода курьер проявила внимательность и предотвратила крупное мошенничество, в результате которого 76-летняя женщина могла лишиться почти 600 тысяч рублей.

Как сообщили в отделе полиции № 3 УМВД России по Нижнему Новгороду, в дежурную часть обратилась 41-летняя сотрудница курьерской службы. Женщина рассказала, что у одного из домов на переулке Грекова получила от пожилой клиентки пакет с продуктами и личными вещами, предназначенный для пересылки в другой регион.

Однако, заподозрив неладное, курьер решила проверить содержимое. Внутри она обнаружила контейнер с крупной суммой наличных — 595 000 рублей. Понимая, что может иметь дело с мошеннической схемой, женщина самостоятельно доставила деньги в полицию.

Правоохранители оперативно установили личность пенсионерки и выяснили, что в течение недели она получала тревожные звонки от неизвестных. Злоумышленники уверяли женщину, что с её банковского счёта якобы был совершен "несанкционированный автоплатёж" в недружественную страну.

Чтобы избежать мнимой уголовной ответственности, аферисты потребовали от пожилой женщины снять все сбережения и передать их на "проверку" в несуществующую "счетную палату". По их указаниям пенсионерка спрятала деньги среди личных вещей и продуктов, подготовив посылку для "внука" и передала её курьеру.

В итоге денежные средства были возвращены владелице. Сотрудники полиции провели с женщиной профилактическую беседу и напомнили о распространённых схемах телефонного мошенничества.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ — покушение на мошенничество.

Ранее сообщалось, что водитель такси в Нижнем Новгороде предотвратил мошенничество в отношении 92-летней пенсионерки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги МВД Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
22 декабря 2025 12:13Нижегородская полиция раскрыла схему хищения ноутбуков на 98 млн рублей
19 декабря 2025 09:38Житель Арзамаса потерял миллион рублей на фейковых инвестициях
14 декабря 2025 09:00Почти 5 млн рублей отдал мошенникам пенсионер из Дзержинска
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных