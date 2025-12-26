Экс-директору заволжского ДУКа дали пять лет за хищение 40 млн у жильцов

Городецкий суд вынес приговор по делу о крупном мошенничестве и отмывании денег. Как сообщили в прокуратуре региона, фигурантом стал бывший руководитель ООО "Жилсервис-3", признанный виновным сразу по нескольким статьям УК РФ.
Суд установил, что с июля 2013 года по март 2018-го директор управляющей компании систематически присваивал средства, поступавшие от жителей города Заволжье в качестве оплаты за содержание многоквартирных домов и коммунальные услуги.
Общий ущерб, нанесённый гражданам, превысил 40 млн рублей. После хищения средств обвиняемый обналичивал деньги через подставные организации.
Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что экс-директора и главного бухгалтера социального учреждения в Арзамасе осудили на 5 лет за присвоение 30 млн рублей.
