Происшествия

Экс-директору заволжского ДУКа дали пять лет за хищение 40 млн у жильцов

26 декабря 2025 10:30 Происшествия
Экс-директору заволжского ДУКа дали пять лет за хищение денег у жильцов

Городецкий суд вынес приговор по делу о крупном мошенничестве и отмывании денег. Как сообщили в прокуратуре региона, фигурантом стал бывший руководитель ООО "Жилсервис-3", признанный виновным сразу по нескольким статьям УК РФ.

Суд установил, что с июля 2013 года по март 2018-го директор управляющей компании систематически присваивал средства, поступавшие от жителей города Заволжье в качестве оплаты за содержание многоквартирных домов и коммунальные услуги.

Общий ущерб, нанесённый гражданам, превысил 40 млн рублей. После хищения средств обвиняемый обналичивал деньги через подставные организации.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что экс-директора и главного бухгалтера социального учреждения в Арзамасе осудили на 5 лет за присвоение 30 млн рублей.

