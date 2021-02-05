Мужчина погиб под колесами поезда в Нижегородской области. Об этом сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК России.
Трагедия произошла 7 февраля около 19:55 на 429 км - возле остановочной платформы.
30-летний мужчина переходил пути и не заметил поезд, а машинист увидел его в последний момент и не успел затормозить.
Электричка ехала из Нижнего Новгорода в Гороховец.
Следователи проводят проверку.
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