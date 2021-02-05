Мужчина погиб под колесами поезда в Нижегородской области Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Мужчина погиб под колесами поезда в Нижегородской области. Об этом сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК России.

Трагедия произошла 7 февраля около 19:55 на 429 км - возле остановочной платформы.

30-летний мужчина переходил пути и не заметил поезд, а машинист увидел его в последний момент и не успел затормозить.

Электричка ехала из Нижнего Новгорода в Гороховец.

Следователи проводят проверку.