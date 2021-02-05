Выксунские спортсмены в 2020 году завоевали 97 медалей Спорт

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Участники спортивного сообщества Выксы в 2020 году завоевали 97 медалей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области.

В пресс-службе пояснили, что выксунские спортсмены в 2020 году показали отличные результаты на чемпионатах России, Европы и мира.

Так, на Кубке мира по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин Максим Футин завоевал первое место, Татьяна Шуянова также взяла "золото", Андрей Кубарьков и Диана Рябова поднялись на третью ступень пьедестала.

Всего выксунские спортсмены на соревнованиях регионального, федерального и международного уровня завоевали 97 медалей различного достоинства, 38 раз они брали "золото". 72 раза поднимались на пьедестал почета на чемпионатах и первенствах Нижегородской области, 16 – на соревнованиях ПФО, 14 – на первенствах и чемпионатах России, 5 раз – на международной арене.

Спортивные успехи отмечены не только медалями, но и присвоением почетных званий. Например, в 2020 году звание "Заслуженный тренер России" присвоено тренеру отделения самбо ДЮСШ "Выксунец" Дмитрию Рогову.

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