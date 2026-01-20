10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
20 января 2026 20:59Нижегородское "Торпедо" обменяло вратаря Ивана Кульбакова в "Адмирал"
20 января 2026 10:06Глеб Никитин показал интерьер Ледового дворца на Стрелке — фото
19 января 2026 22:57"Торпедо-Горький" обыграл "Рубин" в зрелищном матче со счетом 5:4
19 января 2026 21:29"Торпедо" обыграло "Локомотив" и одержало четвертую победу подряд
19 января 2026 19:58Семь нижегородских муниципалитетов закупили автобусы для спортучреждений
19 января 2026 19:45Алексей Подалинский стал новым тренером нижегородской "Чайки"
19 января 2026 13:40Экс-нападающий "Торпедо" Владимир Галузин вошел в тренерский штаб "Сокола"
18 января 2026 16:41Нижеродский ХК "Старт" разгромил новосибирский "Сибсельмаш" на выездном матче
17 января 2026 19:34"Торпедо" одержало третью победу подряд в КХЛ, обыграв "Спартак"
17 января 2026 16:18БК "Пари НН" потерпел поражение от "Автодора" — 56:81
Спорт

Нижегородское "Торпедо" обменяло вратаря Ивана Кульбакова в "Адмирал"

20 января 2026 20:59 Спорт
Нижегородское Торпедо обменяло вратаря Ивана Кульбакова в Адмирал

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" произвел обмен с "Адмиралом" из Владивостока, в результате которого вратарь Иван Кульбаков покинул нижегородский коллектив. Взамен "Торпедо" получило двух игроков — голкипера Дмитрия Шугаева и форварда Игоря Гераськина.

Кульбаков защищал ворота "Торпедо" с 2022 года и на протяжении долгого времени был основным голкипером. Однако в текущем сезоне его позиции ослабли — на ведущую роль вышел Денис Костин, который недавно провел два "сухих" матча подряд, укрепив свои позиции в составе.

Контракт Кульбакова с нижегородским клубом истекал по окончании текущего сезона, а его зарплата составляла 40 млн рублей в год, что делало его самым высокооплачиваемым игроком команды.

В сезоне 2025/26 он провел 20 матчей, показав коэффициент надежности 3,17 и отразив 90,1% бросков. Всего в составе автозаводцев он сыграл 151 матч.

Генеральный директор "Торпедо" Евгений Забуга отметил, что решение о расставании с Кульбаковым далось непросто. По его словам, клуб стремится предоставить игровую практику молодому воспитаннику нижегородского хоккея Дмитрию Дагестанскому, который заслужил шанс дебютировать в КХЛ.

"Клубом принято сложное решение о переходе Ивана Кульбакова, которому необходима постоянная игровая практика, в том числе учитывая, что 1 июня он получит статус Неограниченно свободного агента. Первоначально рассматривался вариант обмена с одним из топ-клубов Восточной конференции, однако не удалось согласовать условия перехода. Иван принял сложившуюся ситуацию достойно и профессионально. В результате обмена мы приобретаем достаточно опытных спортсменов в хорошем возрасте, которым есть что доказывать на уровне КХЛ. Игорь Гераськин своей игрой в магнитогорском "Металлурге" показал, что способен вносить вклад в большие командные победы. Дмитрий Шугаев имеет опыт первого вратаря "Северстали" и способен усилить вратарскую бригаду нашего Клуба", — подчеркнул Забуга.

По информации инсайдера Кирилла Роганова, 29-летний белорус не выразил желания переезжать во Владивосток. Кульбаков надеялся на переход в "Трактор" и уведомил руководство "Адмирала", что не заинтересован в выступлениях за этот клуб, рассчитывая на дальнейший обмен до закрытия трансферного окна.

Руководство нижегородского клуба поблагодарило Ивана Кульбакова за четыре сезона в команде, отметив его вклад в успехи и развитие клуба, и пожелало ему удачи в дальнейшем.

Кроме того, инсайдер Артур Хайруллин пишет, что до дедлайна клуб также может покинуть нападающий Владислав Фирстов.

Ранее в аренду "Нефехимика" отправился нападающий Никита Артамонов, а в "Амур" на тех же условиях поехал форвард Андрей Крутов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
20 января 2026 10:06Глеб Никитин показал интерьер Ледового дворца на Стрелке — фото
19 января 2026 21:29"Торпедо" обыграло "Локомотив" и одержало четвертую победу подряд
19 января 2026 19:45Алексей Подалинский стал новым тренером нижегородской "Чайки"
19 января 2026 13:40Экс-нападающий "Торпедо" Владимир Галузин вошел в тренерский штаб "Сокола"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных