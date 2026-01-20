Нижегородское "Торпедо" обменяло вратаря Ивана Кульбакова в "Адмирал" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" произвел обмен с "Адмиралом" из Владивостока, в результате которого вратарь Иван Кульбаков покинул нижегородский коллектив. Взамен "Торпедо" получило двух игроков — голкипера Дмитрия Шугаева и форварда Игоря Гераськина.

Кульбаков защищал ворота "Торпедо" с 2022 года и на протяжении долгого времени был основным голкипером. Однако в текущем сезоне его позиции ослабли — на ведущую роль вышел Денис Костин, который недавно провел два "сухих" матча подряд, укрепив свои позиции в составе.

Контракт Кульбакова с нижегородским клубом истекал по окончании текущего сезона, а его зарплата составляла 40 млн рублей в год, что делало его самым высокооплачиваемым игроком команды.

В сезоне 2025/26 он провел 20 матчей, показав коэффициент надежности 3,17 и отразив 90,1% бросков. Всего в составе автозаводцев он сыграл 151 матч.



Генеральный директор "Торпедо" Евгений Забуга отметил, что решение о расставании с Кульбаковым далось непросто. По его словам, клуб стремится предоставить игровую практику молодому воспитаннику нижегородского хоккея Дмитрию Дагестанскому, который заслужил шанс дебютировать в КХЛ.

"Клубом принято сложное решение о переходе Ивана Кульбакова, которому необходима постоянная игровая практика, в том числе учитывая, что 1 июня он получит статус Неограниченно свободного агента. Первоначально рассматривался вариант обмена с одним из топ-клубов Восточной конференции, однако не удалось согласовать условия перехода. Иван принял сложившуюся ситуацию достойно и профессионально. В результате обмена мы приобретаем достаточно опытных спортсменов в хорошем возрасте, которым есть что доказывать на уровне КХЛ. Игорь Гераськин своей игрой в магнитогорском "Металлурге" показал, что способен вносить вклад в большие командные победы. Дмитрий Шугаев имеет опыт первого вратаря "Северстали" и способен усилить вратарскую бригаду нашего Клуба", — подчеркнул Забуга.

По информации инсайдера Кирилла Роганова, 29-летний белорус не выразил желания переезжать во Владивосток. Кульбаков надеялся на переход в "Трактор" и уведомил руководство "Адмирала", что не заинтересован в выступлениях за этот клуб, рассчитывая на дальнейший обмен до закрытия трансферного окна.



Руководство нижегородского клуба поблагодарило Ивана Кульбакова за четыре сезона в команде, отметив его вклад в успехи и развитие клуба, и пожелало ему удачи в дальнейшем.

Кроме того, инсайдер Артур Хайруллин пишет, что до дедлайна клуб также может покинуть нападающий Владислав Фирстов.

Ранее в аренду "Нефехимика" отправился нападающий Никита Артамонов, а в "Амур" на тех же условиях поехал форвард Андрей Крутов.