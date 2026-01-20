Глеб Никитин показал интерьер Ледового дворца на Стрелке — фото Спорт

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Нижегородский губернатор Глеб Никитин показ интерьер Ледового дворца на Стрелке, который готовится к открытию в начале 2026 года.

По данным главы региона, чистовая отделка арены выполнена более чем на 95%.

На объекте ведутся пусконаладочные работы. Близятся к завершению работы по устройству внутренних сетей и монтажу инженерного оборудования.

В начале декабря гендиректор ЦУРС Максим Гафуров сказал, что крайним сроком переезда ХК "Торпедо" на Стрелку можно считать март 2026 года, однако это решение будет приниматься в диалоге с клубом и тренерским штабом.

Напомним также, что в интервью НИА "Нижний Новгород" министр спорта региона Дмитрий Кабайло заявил, что переезд министерства на Ледовую арену не рассматривается, поскольку все помещения там уже распределены.