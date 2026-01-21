Баскетболисты "Пари НН" потерпели очередное поражение от "Енисея" Спорт

Фото: БК "Пари НН"

Баскетболисты "Пари НН" не смогли прервать серию неудач в противостояниях с "Енисеем" и вновь уступили красноярской команде на своей площадке. Итоговый счёт встречи — 55:76.

С самого начала матча гости выглядели увереннее, завладев инициативой уже в первой четверти. Хозяева старались навязать борьбу, но уступили во всех игровых отрезках.

Во второй четверти "Пари НН" попытался сократить отставание, но серия потерь и неточных атак позволила "Енисею" создать двузначный перевес к большому перерыву.

Несмотря на эпизодические успехи, нижегородцам не удалось стабилизировать игру.

После перерыва гости усилили давление и провели результативный рывок. Хозяева ответили несколькими точными атаками, но соперник быстро вернул контроль над матчем. Разрыв продолжал расти.

В заключительной четверти "Енисей" окончательно закрепил преимущество. Тайм-ауты и перестроения не помогли нижегородцам переломить ход встречи.

"Плохая игра, не смогли остановить соперника, который ещё до нас хорошо играл. Сделали ставку на 3 очковые, но не получилось. Много подборов на своем щите проиграли, от этого результат", - отметил форвард Илья Карпенков.

Следующий матч (6+) "Пари НН" проведёт на выезде против казанского УНИКСа.

Ранее сообщалось, что хоккейное "Торпедо" произвело обмен с "Адмиралом".