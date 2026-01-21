10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
21 января 2026 10:17Баскетболисты "Пари НН" потерпели очередное поражение от "Енисея"
20 января 2026 20:59Нижегородское "Торпедо" обменяло вратаря Ивана Кульбакова в "Адмирал"
20 января 2026 10:06Глеб Никитин показал интерьер Ледового дворца на Стрелке — фото
19 января 2026 22:57"Торпедо-Горький" обыграл "Рубин" в зрелищном матче со счетом 5:4
19 января 2026 21:29"Торпедо" обыграло "Локомотив" и одержало четвертую победу подряд
19 января 2026 19:58Семь нижегородских муниципалитетов закупили автобусы для спортучреждений
19 января 2026 19:45Алексей Подалинский стал новым тренером нижегородской "Чайки"
19 января 2026 13:40Экс-нападающий "Торпедо" Владимир Галузин вошел в тренерский штаб "Сокола"
18 января 2026 16:41Нижеродский ХК "Старт" разгромил новосибирский "Сибсельмаш" на выездном матче
17 января 2026 19:34"Торпедо" одержало третью победу подряд в КХЛ, обыграв "Спартак"
Спорт

Баскетболисты "Пари НН" потерпели очередное поражение от "Енисея"

21 января 2026 10:17 Спорт
Баскетболисты Пари НН потерпели очередное поражение от Енисея

Фото: БК "Пари НН"

Баскетболисты "Пари НН" не смогли прервать серию неудач в противостояниях с "Енисеем" и вновь уступили красноярской команде на своей площадке. Итоговый счёт встречи — 55:76.

С самого начала матча гости выглядели увереннее, завладев инициативой уже в первой четверти. Хозяева старались навязать борьбу, но уступили во всех игровых отрезках.
Во второй четверти "Пари НН" попытался сократить отставание, но серия потерь и неточных атак позволила "Енисею" создать двузначный перевес к большому перерыву.

Несмотря на эпизодические успехи, нижегородцам не удалось стабилизировать игру.

После перерыва гости усилили давление и провели результативный рывок. Хозяева ответили несколькими точными атаками, но соперник быстро вернул контроль над матчем. Разрыв продолжал расти.

В заключительной четверти "Енисей" окончательно закрепил преимущество. Тайм-ауты и перестроения не помогли нижегородцам переломить ход встречи.

"Плохая игра, не смогли остановить соперника, который ещё до нас хорошо играл. Сделали ставку на 3 очковые, но не получилось. Много подборов на своем щите проиграли, от этого результат", - отметил форвард Илья Карпенков.

Следующий матч (6+) "Пари НН" проведёт на выезде против казанского УНИКСа.

Ранее сообщалось, что хоккейное "Торпедо" произвело обмен с "Адмиралом".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Баскетбол БК "Пари НН" Спорт
Поделиться:
Новости по теме
19 января 2026 22:57"Торпедо-Горький" обыграл "Рубин" в зрелищном матче со счетом 5:4
19 января 2026 21:29"Торпедо" обыграло "Локомотив" и одержало четвертую победу подряд
18 января 2026 16:41Нижеродский ХК "Старт" разгромил новосибирский "Сибсельмаш" на выездном матче
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных