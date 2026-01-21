Регистрация на "Лыжню России 2026" открылась в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде начался прием заявок на участие в одном из крупнейших зимних спортивных мероприятий страны — массовой "Лыжне России 2026" (0+).

Программа соревнований включает несколько забегов: корпоративный брендированный старт, детский забег, семейный заезд, гонка почетных гостей на дистанции 2 026 метров, а также традиционные массовые забеги на 5 и 10 км.

К участию в гонке на 10 км допускаются мужчины и женщины, родившиеся в 2007 году и ранее. На дистанции 5 км смогут выступить юноши и девушки 2008 года рождения и младше. Семьи с детьми до 11 лет (в составе команды должно быть не менее трех человек) смогут пройти дистанцию в 500 метров. В детском забеге примут участие мальчики и девочки, родившиеся в период с 2016 по 2023 год.

Зарегистрироваться для участия в "Лыжне России" можно до 23:59 12 февраля на портале госуслуг.

Участникам корпоративного брендированного забега, помимо регистрации на Едином портале госуслуг, необходимо дополнительно заполнить специальную форму на сайте www.zimafest.ru. Сделать это нужно до 10 февраля включительно.

Регистрация на семейный забег на 500 метров будет проходить непосредственно на месте проведения соревнований в день старта. При себе необходимо иметь медицинский допуск.

Напомним, что с 2025 года в России реализуется государственная программа "Развитие физической культуры и спорта", получившая название "Спорт России". Ее задачи продолжают направления, ранее входившие в федеральный проект "Спорт – норма жизни" в составе нацпроекта "Демография".

Ранее сообщалось, что школа летающих лыжников в Нижегородской области отметила 60-летие.