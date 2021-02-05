Нижегородский производитель выпустит первую партию экзоскелетов весной 2021 года Бизнес

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства

Нижегородский производитель выпустит первую партию роботизированных экзоскелетов "E-Helper" для реабилитации пациентов с временной утратой функции ходьбы весной 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время разработчики ожидают получения регистрационного удостоверения. Первая партия составит 11 экзоскелетов, их собирают на одном из заводов в Павловском районе. Компания-разработчик - ООО НПФ "Реабилитационные технологии" (ГК "Мадин") - является партнером Нижегородского НОЦ.

"Подобные экзоскелеты делают и за рубежом, и в России - в "Сколково". У всех есть свои плюсы и минусы. Мы учли опыт иностранных коллег, которые стремятся к более удобному использованию экзоскелета. Поэтому мы сделали аппарат, которым удобно пользоваться. Кроме того, наша разработка в несколько раз дешевле имеющихся аналогов, а также она износоустойчивая. Соответственно, учреждениям, которые будут эксплуатировать наше изделие, не потребуется на это дополнительных затрат", - рассказал директор НПФ "Реабилитационные технологии" Александр Емельянов.

Людям, которые полностью утратили возможность передвигаться, например, после инсульта, экзоскелет поможет вставать, садиться, ходить, подниматься и спускаться по лестнице без посторонней помощи. Он выдерживает пациента весом до 110 килограммов.

"Экзоскелет имеет две разновидности. Есть "индивидуальная" версия и версия для медицинских учреждений - с огромным количеством всевозможных регулировок: ширина и длина бедра, толщина спины, длина голени и голеностопа. Управляется экзоскелет тремя устройствами. Основное - планшет, куда врач вводит все характеристики пациента, проверяет, с какой скоростью ему будет комфортно ходить, какой должна быть длина шага. После этого данные передаются на дополнительные устройства, которыми может управлять сам пациент. Это пульты на костыле и на запястье", - объяснил старший инженер-электронщик Евгений Крюков.

Модель экзоскелета планируется дорабатывать в будущем.

"Основная функция НОЦ заключается в налаживании эффективного взаимодействия науки, образования и бизнеса. В этом направлении мы, в том числе, работаем и с ГК "Мадин". Предприятие интересуется некоторыми разработками научных коллективов нижегородских вузов, уже было проведено несколько рабочих встреч. При необходимости НОЦ готов оказать поддержку в продвижении разработок компаний-партнеров в бизнес-среде", - заверил аналитик АНО "Нижегородский НОЦ" Владислав Крашенинников.

Напомним, 2021 год по инициативе президента России Владимира Путина признан Годом науки и технологий. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что это особенно важно для нашего региона.

"Нижегородская область всегда развивалась благодаря теснейшей связи высшего образования, науки и реального сектора экономики. Наш регион стабильно входит в пятерку лучших в стране по уровню образовательного потенциала. Неслучайно в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Наука" в числе первых в стране создан Научно-образовательный центр мирового уровня. Он объединяет науку, промышленность, бизнес, образование и является по-настоящему творческим пространством. У региона колоссальный потенциал в сфере науки и технологий, для его максимального раскрытия необходимы новые партнеры и самые передовые решения", - отметил Глеб Никитин.