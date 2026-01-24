У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Экономика
24 января 2026 07:12194 млн рублей направят на аренду техники для продления нижегородского метро
23 января 2026 16:36Только два муниципальных предприятия останутся в Нижнем Новгороде
23 января 2026 16:00Горох и мясную продукцию из будущего обнаружили в Нижегородской области
23 января 2026 11:28Имущество на 15 млн рублей арестовали у нижегородцев за долги по налогам
23 января 2026 10:12Нижегородцам начали блокировать счета при оплате туров
23 января 2026 09:33Нижегородскую область пока не включили в план строительства АЭС в России
23 января 2026 09:21Ольга Акимова стала президентом нижегородской ТПП
22 января 2026 17:47Число сделок с жильем в Нижегородской области сократилось на 22%
22 января 2026 17:00Договор о КРТ на улице Бориса Панина заключили в Нижнем Новгороде
22 января 2026 16:25Нижегородские предприятия сообщили о высвобождении около 1000 работников
Экономика

194 млн рублей направят на аренду техники для продления нижегородского метро

24 января 2026 07:12 Экономика
194 млн рублей направят на аренду техники для продления нижегородского метро

Фото: Александр Воложанин

АО "Моспроект-3" объявило тендер на аренду транспортных средств и строительной техники с экипажем для продолжения работ по расширению Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде. Информация размещена на официальном портале государственных закупок.

Проект охватывает участок между действующей станцией "Горьковская" и строящейся станцией "Сенная". Начальная стоимость контракта составляет 193,5 миллиона рублей. Финансирование осуществляется из городского и областного бюджетов.

В рамках соглашения подрядчик должен будет предоставить разнообразную технику: экскаваторы, тракторы, самосвалы, автокраны, погрузчики, грузовик с краном-манипулятором, специализированную машину с вакуумной системой для прочистки сточных сетей, автоподъёмник и другую.

Заявки принимают до 6 февраля. Победителя конкурса определят 17 февраля. Согласно условиям, все услуги должны быть оказаны в течение одного года с момента заключения договора.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства участка метро от станции "Горьковская" до будущей станции "Сенная" в Нижнем Новгороде выросла на 12,4 млрд рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Госзакупки Метро Строительство
