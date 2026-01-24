194 млн рублей направят на аренду техники для продления нижегородского метро Экономика

Фото: Александр Воложанин

АО "Моспроект-3" объявило тендер на аренду транспортных средств и строительной техники с экипажем для продолжения работ по расширению Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде. Информация размещена на официальном портале государственных закупок.

Проект охватывает участок между действующей станцией "Горьковская" и строящейся станцией "Сенная". Начальная стоимость контракта составляет 193,5 миллиона рублей. Финансирование осуществляется из городского и областного бюджетов.

В рамках соглашения подрядчик должен будет предоставить разнообразную технику: экскаваторы, тракторы, самосвалы, автокраны, погрузчики, грузовик с краном-манипулятором, специализированную машину с вакуумной системой для прочистки сточных сетей, автоподъёмник и другую.

Заявки принимают до 6 февраля. Победителя конкурса определят 17 февраля. Согласно условиям, все услуги должны быть оказаны в течение одного года с момента заключения договора.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства участка метро от станции "Горьковская" до будущей станции "Сенная" в Нижнем Новгороде выросла на 12,4 млрд рублей.