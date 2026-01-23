10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Экономика

Нижегородцам начали блокировать счета при оплате туров

23 января 2026 10:12
Нижегородцам начали блокировать счета при оплате туров

Российская Ассоциация туроператоров обратила внимание туристов и агентов на то, что с 1 января 2026 года действуют новые правила Центробанка России, направленные на предотвращение сомнительных операций. Как сообщается на сайте АТОР, ЦБ фактически запретил переводы между физлицами без их добровольного согласия, что негативно влияет на рынок туризма.

Особое внимание уделяется Системе быстрых платежей (СБП), которая активно использовалась туристами и турагентами для расчетов друг с другом. Банки начали блокировать транзакции даже небольших сумм, считая их подозрительными.

В частности, риск блокировки возрастает, если турист переводит деньги за поездку агенту-фрилансеру или предпринимателю, использующему личную карту для приема платежей. Наиболее уязвимы пожилые клиенты банков, чьи денежные переводы попадают под повышенный контроль службы безопасности.

Практически все крупные кредитные организации уже присоединились к процедуре блокировки подозрительных операций. Средства могут заблокировать на любые суммы, от 20 до 300 тысяч рублей и выше.

Разблокировка счета может занять значительное время. Сначала клиенту звонят из банка и задают уточняющие вопросы о назначении перевода. В худшем случае карта и счета оказываются заморожены, а восстановление потребует визита в отделение банка или длительных переговоров по телефону.

Туристам и агентам эксперты рекомендовали пользоваться безопасным методом оплаты – через эквайринг или прямые банковские переводы на расчетный счет юридического лица, принадлежащего оператору или агенту.

Если турист столкнулся с проблемой блокировки платежа, необходимо предпринять следующие шаги:

1. Связаться со службой безопасности банка по официальному номеру телефона, указанному на сайте или в СМС.

2. Предоставить банку объяснения, что перевод предназначен для оплаты туристической услуги.

3. Потребовать у турагента или туроператора подтверждающие документы (бронирование, договор) и передать их в банк.

4. Если звонки не помогли, придется лично посетить ближайшее отделение банка с паспортом и подтверждающими документами.

5. Параллельно оплатить услугу другим доступным способом, например, через сайт туроператора или с другой банковской карты, чтобы избежать отмены брони.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область может войти в топ-5 регионов по туризму.

