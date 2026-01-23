Только два муниципальных предприятия останутся в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжают реформировать муниципальные предприятия в соответствии с федеральным законодательством. Итоги работы в этом направлении 22 января рассмотрели депутаты думской комиссии по муниципальному имуществу, сообщила пресс-служба гордумы.

Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева напомнила, что в городе поэтапная реорганизация проводится с 2022 года. Первым шагом стало присоединение МП "Ремонт и эксплуатация дорог" к одноимённому муниципальному бюджетному учреждению. В 2023 году аналогичная процедура была проведена в отношении МП "Коммунальное хозяйство" (присоединено к МБУ "Стрелка") и МП "Дорожник" (объединено с МБУ "Дорожник").

Изменения организационно-правовой формы коснулись и других предприятий. Так, МП "Автозаводский парк" стало муниципальным бюджетным учреждением культуры, а МП "Нижегородское жилищное агентство" получило статус муниципального казённого учреждения. Кроме того, в 2023 году было ликвидировано МП "Единый центр муниципального заказа", а в 2025 году — МП "Городская управляющая компания". В 2024 году завершена процедура банкротства МП "Ремонт и эксплуатация дорог" Ленинского района.

В прошлом году также были реорганизованы МП "Комбинат ритуальных услуг населению", МП "Инженерные сети" и МП "Дворец бракосочетания Автозаводского района". МП "Нижегородские бани" было преобразовано в акционерное общество, а МП "Муниципальная недвижимость" вошло в состав МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества".

На сегодняшний день в реестре муниципального имущества Нижнего Новгорода (с учётом Кстова), остаются три муниципальных предприятия. Из них реформированию подлежит МУП "Кстовское пассажирское автотранспортное предприятие", а МП "Нижегородское метро" и МУП "Городской Водоканал" Кстова сохранят существующую организационно-правовую форм, так как осуществляют деятельность в естественных монополиях.

Ранее сообщалось, что утвержден план развития Кстовского района, который в 2025 году был объединен с Нижним Новгородом.