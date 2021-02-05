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Общество

Более 40 тысяч жителей Дзержинска и Кстова выбрали онлайн-способ передачи показаний счетчиков

10 февраля 2021 13:51  [115] Общество

Фото: пресс-служба компании

Более 40 тысяч жителей Дзержинска и Кстова выбрали онлайн-способ передачи показаний счетчиков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно предоставленной информации, 43 тысячи жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района выбрали онлайн-способы передачи показаний счетчиков по квитанциям ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ).

В связи с низкой востребованностью мобильный телефон для передачи показаний (+7 905 192-17-09) прекращает свою работу с февраля текущего года.

Напоминаем, что передать показания счетчиков по квитанциям ЕРКЦ жители могут несколькими способами:
- в личном кабинете на сайте ЕРКЦ в разделе "Передать показания", в данном случае регистрация на сайте обязательна;
- через сервис "Передать показания" (без регистрации на сайте);
- с помощью СМС-сообщения на номер: +7 (963) 000 84 17;
- по телефону Контакт-центра: 8 800 100 75 30 (звонок бесплатный), ежедневно с 08-00 до 20-00;
- обратиться в офисы ЕРКЦ и операционные окна компании.

Передавать показания приборов учета по квитанциям ЕРКЦ рекомендуется до 25 числа месяца включительно, чтобы данные были учтены при формировании следующей квитанции.

Обращаем внимание, что гражданам, которые своевременно не осуществили поверку или замену старого счетчика, с января 2021 года плата за горячую воду и отопление (при наличии индивидуального прибора учета (ИПУ)) выставляется по среднемесячному объему потребления в течение трех месяцев. Далее – по нормативу потребления с применением повышающего коэффициента - 1,5. Речь идет о тех квартирных счетчиках, срок поверки которых истек после 1 апреля 2020 года. В связи с отменой моратория на поверку ИПУ с 1 января 2021 года такой прибор учета считается вышедшим из строя.

Для возобновления расчетов по показаниям ИПУ необходимо выполнить опломбировку нового счетчика или поверенного старого. Направить заявку на вызов контролера можно на сайте компании (через личный кабинет, через сервис "Обратная связь") или по телефону Контакт-центра: 8 800 100 75 30.

СПРАВКА

ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.

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Теги:
Дзержинск ЖКХ Кстово
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