Ректор ННГУ рассказала о направлениях развития науки, обозначенных президентом Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ректор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского Елена Загайнова рассказала журналистам о направлениях развития российской науки, обозначенных главой государства Владимиром Путиным в ходе заседания Совета при президенте 8 февраля 2021 года.

По словам Елены Загайновой, Владимир Путин обратил внимание участников Совета на то, что в реальный сектор экономики приходит мало разработок фундаментальной науки. Глава государства считает, что нужно усилить инновационный компонент научных исследований.

Также Владимир Путин отметил, что есть "некое распыление средств, выделенных на науку".

"Каждое ведомство старается перетянуть финансирование на себя, что не всегда приводит к концентрации больших средств на ключевых направлениях. Нужно изменить подход – укрупнить задачи. В качестве успешных в этом плане проектов президент привел научные центры мирового уровня. В Нижнем Новгороде – это Центр фотоники", - пояснила ректор ННГУ.

Для решения данных проблем президент поручил создать государственную надведомственную комиссию по научно-технологическому развитию. Она будет заниматься координацией действий научных организаций, выработкой основных направлений развития и созданием целостной системы потоков финансирования.

Кроме того, Владимир Путин считает необходимым разработать новую программу научно-технического развития с учетом вопроса перехода разработок в реальный сектор экономики.

Это взаимодействие будет осуществляться на разных уровнях. Так Совет при президенте РФ по науке и образованию предложено усилить представителями бизнеса и членами Совета безопасности. Последнее обусловлено тем, что некоторые научные исследования имеют гриф секретности.

Напомним, Елена Загайнова вошла в Совет при президенте России по науке и образованию в апреле 2020 года. Совет является консультативным органом, созданным для информирования главы государства о положении дел в сфере науки, технологий и образования, выработки предложений главе государства по актуальным вопросам государственной образовательной, научно-технической и инновационной политики.