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Общество

Историческую выставку "Без срока давности" в Нижнем Новгороде уже посетили 264 человека

10 февраля 2021 17:46  [36] Общество

Историческую выставку "Без срока давности" в Нижнем Новгороде уже посетили 264 человека. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выставка открылась три дня назад. В числе посетителей – в основном школьники Приокского, Нижегородского и Сормовского районов Нижнего Новгорода, а также студенты Нижегородского колледжа малого бизнеса, Арзамасского техникума строительства и предпринимательства, Борского губернского колледжа.

Экскурсионное сопровождение выставки осуществляется студентами Нижегородского колледжа малого бизнеса, обучающихся по специальности "Менеджер по туризму". Эти студенты также являются участниками областного детского и молодежного бюро экскурсоводов и принимали активное участие в разработке экскурсии по выставке.

Напомним, что на выставке собраны архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Подобные выставки сейчас проходят в 63 регионах России.

Выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травлю голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования.

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Теги:
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