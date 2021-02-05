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Бизнес

НПФ "Открытие" за 3 года выплатил клиентам более 28,6 млрд рублей пенсий

11 февраля 2021 12:45  [84] Бизнес

НПФ "Открытие" за 3 года выплатил клиентам более 28,6 млрд рублей пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Группы "Открытие".

В том числе за 2020 год объем пенсионных выплат клиентам НПФ "Открытие" составил 9,7 млрд рублей, что на 1,9% больше, чем годом ранее. Из общего объема выплат в 2020 году 6,2 млрд рублей составили расчеты по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и 3,4 млрд рублей - по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).

По данным на 31 декабря 2020 года НПФ "Открытие" выплачивает негосударственные пенсии более 152,5 тысяче участников. Количество застрахованных лиц, получающих пенсионные выплаты, превышает 27 тысяч человек.

В пресс-службе добавили, что в результате объединения в 2018 году трех негосударственных пенсионных фондов группы банка "Открытие" (НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ", НПФ электроэнергетики и НПФ РГС) общий размер пенсионных выплат клиентам за 2018-2020 гг. превысил 28,6 млрд рублей, из которых НПО составили 18,9 млрд рублей, ОПС - 9,6 млрд рублей.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции, в течение 2020 года Фондом был ограничен личный прием клиентов, однако это никак не отразилось на качестве обслуживания и доступности услуг. Цифровые сервисы, активное развитие которых продолжалось на протяжении последних трех лет, позволили нам оперативно предоставлять полный объем клиентского сервиса в дистанционном режиме. Пенсионные выплаты осуществлялись Фондом в срок, без каких-либо сбоев", – комментирует операционный директор НПФ "Открытие" Анна Пролиско.

В Личном кабинете клиенты НПФ "Открытие" могут воспользоваться онлайн-сервисами подачи заявления о назначении накопительной пенсии или негосударственной пенсии. В 2020 году заявления онлайн подали более 8 тысяч человек. На текущий момент около 20% от общего количества поданных в Фонд заявлений на назначение пенсии оформляются клиентами дистанционно.

Для удаленного оформления пенсии будущий пенсионер может просто зайти в Личный кабинет клиента на сайте Фонда, прикрепить сканы необходимых документов и подписать заявление простой электронной подписью. При этом сервис упрощенной идентификации позволяет получить расширенный доступ в Личный кабинет клиентам, у которых отсутствует номер мобильного телефона в учетной системе Фонда и нет подтвержденной учетной записи на портале "Госуслуги".

В пресс-службе отметили, что пенсию на карту банка "Открытие" получают более 6 тысяч клиентов НПФ "Открытие".

"Для многих пенсионеров традиционным каналом получения пенсии является отделение почтовой связи. При этом все больше людей предпочитают получать деньги на банковскую карту – это более удобный и быстрый способ. Так, из 150 тысяч человек, пенсии которым Пенсионный фонд России перечисляет через банк "Открытие", 120 тысяч получают выплаты на банковские карты", - рассказал управляющий директор управления транзакционного бизнеса банка "Открытие" Алексей Перов.

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Теги:
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