Вопрос о снижении стоимости муниципальных помещений хотят обсудить в Нижнем Новгороде Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вопрос о снижении стоимости муниципальных помещений хотят обсудить в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 11 февраля 2021 года.

Депутат Герман Карачевский отметил, что ценообразование на объекты муниципального имущества не соответствует их реальному состоянию.

"Здание оценивается так, что его не продать. Такая же ситуация складывается и по аренде. Я понимаю, что есть нормативный документ, по которому муниципалитет обязан ежегодно поднимать арендную ставку, но сейчас стоимость аренды муниципального имущества зашкаливает. Приведу пример: на улице Рождественской средняя коммерческая цена – 550-600 рублей за кв. метр, а стоимость аренды муниципальной недвижимости – 1 012 рублей. При такой неконкурентной цене арендаторы съедут, и вместо дохода мы получим затраты на содержание имущества", – сказал он.

Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева подтвердила, что индексация стоимости, связанная с потребительскими ценами, проводится ежегодно. Она составляет 3,9%.

Председатель комиссии Кирилл Лазорин попросил Светлану Помпаеву подробно осветить этот вопрос на следующем заседании комиссии.