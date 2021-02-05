Нижегородцев предупредили об эвакуации мешающих уборке снега машин

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Администрация Нижнего Новгорода, в связи с предстоящей метелью и снегопадом, с 12 по 17 февраля вводит запрет на парковку и остановку транспорта на ряде улиц исторического центра города.
Как пояснили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, запрет обусловлен уборкой снега.
Речь идет об улицах Алексеевской, Верхне-Волжский и Нижне-Волжской набережных, улицах Минина и Горького, площади Горького, а также улицах Пискунова, Рождественской, Октябрьской, Добролюбова, Ильинской и Ковалихинской.
Действие запрета продлится с 21:00 12 февраля до 09:00 17 февраля.
В департаменте отметили, что в этот период весь припаркованный транспорт, который окажется в зоне, мешающей уборочной техники, будет эвакуирован.
Напомним, что региональное управление МЧС сегодня предупреждало о сильной метели, надвигающейся на Нижний Новгород. В управлении добавили, что метель может стать причиной чрезвычайных ситуаций.
Ведомство, со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщало, что с завтрашнего дня – 12 февраля, и до ночи 14 февраля, в Нижнем Новгороде и области ожидается сильный снег и метель. В этот период видимость сократится до менее 500 метров.
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