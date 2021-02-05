Банк "Открытие" и Фонд Хабенского провели совместный благотворительный вечер Общество

Фото: пресс-служба банка

Банк "Открытие" и Фонд Хабенского провели совместный благотворительный вечер. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Согласно предоставленной информации, 12 февраля банк совместно с Фондом Константина Хабенского провел закрытый благотворительный вечер "Пятница, двенадцатое" для партнеров и клиентов банка.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие клиенты банка, оказывающие финансовую поддержку Благотворительному фонду Константина Хабенского. В программе вечера прозвучали рассказы писателя Александра Цыпкина.

"Банк "Открытие" и Фонд Хабенского – многолетние партнеры. Наш совместный проект "Бизнес с открытым сердцем" делает благотворительность простой и доступной, с каждым днем вовлекая в нее все больше людей. Программа позволяет нашим клиентам помогать подопечным Фонда всего в один клик в интернет-банке для бизнеса. Технологии, благотворительность и предпринимательство меняют мир вокруг нас и мы рады возможности их объединить", - отметила заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

"Благодаря таким надежным партнерам, как банк "Открытие", наш Фонд может с уверенностью планировать свою работу на будущее. Банк поддерживает не только оказание адресной помощи конкретным детям, но и важные системные проекты Фонда, которые помогают улучшить качество лечения и диагностики пациентов. Вместе с "Открытием" мы также реализуем и успешные медийные проекты, как, например, "Изотворительность", который был очень высоко оценен профессионалами в маркетинге. Мы рады, что наша дружба с банком "Открытие" позволяет нам нестандартно смотреть на социальные проекты и не бояться экспериментировать", - заметила в свою очередь директор Благотворительного фонда Алена Мешкова.

В рамках программы "Бизнес с открытым сердцем" собрано уже более 23 млн рублей.

СПРАВКА:

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта".

Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых идей.