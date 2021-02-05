Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
15 февраля 2021 10:57  [118] Глеб Никитин опроверг принудительную вакцинацию от коронавируса на нижегородских предприятиях
15 февраля 2021 10:47  [53] Банк "Открытие" и Фонд Хабенского провели совместный благотворительный вечер
15 февраля 2021 10:29  [151] Доппоезд будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с февраля 2021 года
15 февраля 2021 10:19  [86] Свет и воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода
15 февраля 2021 10:13  [93] Список святителя Суздальского Симона встретят в Нижнем Новгороде
15 февраля 2021 09:09  [109] "Афганская война навсегда вошла в историю как одна из самых жестоких и трагических войн 20 века", - Евгений Люлин
15 февраля 2021 09:06  [198] Пробки в Нижнем Новгороде вновь достигли 9 баллов
14 февраля 2021 21:14  [254] Нижегородским минсоцполитики анонсированы изменения в порядок выплаты на детей от 3 до 7 лет
14 февраля 2021 18:35  [274] Почти 30 тысяч Covid-пациентов перевезли бригады Нижегородского центра медицины катастроф с начала пандемии
14 февраля 2021 18:26  [205] Нижегородцы в День влюблённых проведут свидание на колесе обозрения
Общество

Банк "Открытие" и Фонд Хабенского провели совместный благотворительный вечер

15 февраля 2021 10:47  [53] Общество

Фото: пресс-служба банка

Банк "Открытие" и Фонд Хабенского провели совместный благотворительный вечер. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Согласно предоставленной информации, 12 февраля банк совместно с Фондом Константина Хабенского провел закрытый благотворительный вечер "Пятница, двенадцатое" для партнеров и клиентов банка.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие клиенты банка, оказывающие финансовую поддержку Благотворительному фонду Константина Хабенского. В программе вечера прозвучали рассказы писателя Александра Цыпкина.

"Банк "Открытие" и Фонд Хабенского – многолетние партнеры. Наш совместный проект "Бизнес с открытым сердцем" делает благотворительность простой и доступной, с каждым днем вовлекая в нее все больше людей. Программа позволяет нашим клиентам помогать подопечным Фонда всего в один клик в интернет-банке для бизнеса. Технологии, благотворительность и предпринимательство меняют мир вокруг нас и мы рады возможности их объединить", - отметила заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

"Благодаря таким надежным партнерам, как банк "Открытие", наш Фонд может с уверенностью планировать свою работу на будущее. Банк поддерживает не только оказание адресной помощи конкретным детям, но и важные системные проекты Фонда, которые помогают улучшить качество лечения и диагностики пациентов. Вместе с "Открытием" мы также реализуем и успешные медийные проекты, как, например, "Изотворительность", который был очень высоко оценен профессионалами в маркетинге. Мы рады, что наша дружба с банком "Открытие" позволяет нам нестандартно смотреть на социальные проекты и не бояться экспериментировать", - заметила в свою очередь директор Благотворительного фонда Алена Мешкова.

В рамках программы "Бизнес с открытым сердцем" собрано уже более 23 млн рублей.

СПРАВКА:

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта".

Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых идей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph