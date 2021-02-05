Нижегородские конькобежцы завоевали пять медалей на чемпионате мира Спорт

Сергей Трофимов Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородские конькобежцы завоевали пять медалей на чемпионате мира. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Согласно полученной информации, чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях прошел с 11 по 14 февраля в Херенвене (Нидерланды).

Соревнования организовывались на дистанциях 500, 1000, 1500, 5000 метров, в масс-старте у мужчин и женщин, в командной гонке, а также 3000 метров у женщин и 10 000 у мужчин.

По результатам соревнований сборная России завоевала в общей сложности 11 медалей: одну золотую, три серебряные и семь бронзовых.

Нижегородские конькобежцы Дарья Качанова, Сергей Трофимов и Елизавета Голубева завоевали 4 бронзовые медали. А Наталья Воронина получила "серебро", уступив на двух заключительных кругах нидерландской спортсменке.